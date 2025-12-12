Tuttosport.com
Su Roblox sbarca il videogioco originale “Find The Skifidol Brainrot Card [99]”

Dal 12 dicembre debutta il nuovo gioco ufficiale delle famose carte all’interno della piattaforma di gaming più popolare tra gli under 18
4 min
Su Roblox sbarca il videogioco originale “Find The Skifidol Brainrot Card [99]”

Find the Skifidol Brainrot Card [99] è un’esperienza pensata per trasformare la passione per le card in un’avventura interattiva online che unisce esplorazione, collezionismo e scoperta. In tutto, 150 card ispirate all’Universo Psichedelico Skifidol Italian Brainrot, ognuna con un proprio stile e una propria identità visiva, pronte per essere trovate, sbloccate e aggiunte alla propria collezione digitale. All’interno del gioco, i giocatori potranno mettere alla prova le proprie abilità grazie a un sistema di rarità a sei livelli - Niente di cheCosì cosìBellaPROMOFighissima e Polygon - progettato per rendere la caccia alle card un mix di fortuna, strategia e occhio allenato. Alcune card compaiono nei punti più inaspettati, altre richiedono percorsi complessi, arrampicate o la risoluzione di piccoli enigmi: ogni ritrovamento è una micro–missione che ripaga con un’esplosione di creatività e soddisfazione.

Le caratteristiche del gioco

La mappa di Find the Skifidol Brainrot Card [99] è ampia e varia, costruita come un vero open world in miniatura. Si passa da una città italiana ricca di dettagli e luoghi iconici, a un’area campeggio immersa nel verde, fino a un’incantevole spiaggia. Ogni area ospita zone commerciali, angoli nascosti e microambientazioni che raccontano piccoli pezzi del mondo Skifidol Italian Brainrot. E per i giocatori più curiosi e determinati, esistono aree segrete accessibili solo con abilità avanzate: passaggi nascosti, piattaforme difficili da raggiungere, scorci scenografici e premi speciali che ripagano la perseveranza. Completare la collezione non sarà solo una sfida, ma un viaggio all’interno dell’immaginario Brainrot, un universo in cui estetica, ironia, no sense e imprevedibilità convivono senza regole. Il gioco invita a esplorare, sperimentare e condividere: perfetto per chi già vive e respira il linguaggio Skifidol Italian Brainrot, ma anche per chi vuole scoprirlo per la prima volta attraverso un’esperienza immediata, divertente e ricca di sorprese.

Un fenomeno culturale inarrestabile

Un fenomeno inarrestabile che ora trova una nuova casa su Roblox, piattaforma che raggiunge ogni giorno più di 70 milioni di utenti globali e che rappresenta, di fatto, uno dei luoghi d’incontro digitali della Gen Z. L’arrivo del gioco su Roblox amplifica un fenomeno culturale già smisurato, che negli ultimi mesi ha conquistato social e community digitali. Oltre 1 miliardo di visualizzazioni nel mondo e, solo in Italia, 6 ragazzi su 10 tra gli 11 e i 18 anni dichiarano di guardare quotidianamente i video virali che hanno reso questo universo un linguaggio condiviso: tormentoni, personaggi surreali, vibrazioni cromatiche ipnotiche, suoni che non ti escono più dalla testa e balli impossibili da non imitare. Con Find the Skifidol Brainrot Card [99], Skifidol Italian Brainrot compie un passo naturale ma significativo, ampliando il proprio mondo creativo e portandolo in uno spazio dove giovani, trend e sperimentazione convivono ogni giorno. Find the Skifidol Brainrot Card [99] sarà disponibile gratuitamente su Roblox a partire dal 12 dicembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

