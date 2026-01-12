Al Carlo Felice sfilata di stelle. Buffon il primo

L’appuntamento è fissato alle 17.30 di questo pomeriggio. La sabbia all’interno della clessidra si sta infatti esaurendo: tra poche ore il conto alla rovescia verso “Teatro dei Campioni”, l’evento con cui la Regione Liguria ha scelto di celebrare la chiusura di “Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport”, si concluderà. Il teatro Carlo Felice di Genova farà da prestigiosa cornice a grandi campioni dello sport, che si alterneranno nel racconto e nella condivisione del proprio percorso, senza tralasciare il loro legame con il territorio. Il capoluogo ligure, dunque, farà da cornice a un appuntamento di gala in cui Xavier Jacobelli e Giorgia Cenni accoglieranno sul palco vere e proprie istituzioni sportive, a partire da Gigi Buffon , che dialogherà sul palco con Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, andando a spasso lungo un’irripetibile carriera che ha visto uno dei più grandi portieri della storia conquistare il Mondiale con l’Italia e innumerevoli trofei con la Juventus, prima di indossare gli abiti di capo-delegazione della Nazionale, in questi mesi impegnata nell’intricato avvicinamento alla Coppa del Mondo in programma in estate. Non solo Buffon, però, non solo calcio. Anzi. Saranno tante le discipline osservate con gli occhi e trattate con le parole di grandi campioni dello sport italiano.

Segui l'evento "Teatro dei Campioni" in diretta streaming sul nostro sito.

Quante celebrità, da Marta Bassino a Stefania Belmondo

A partire proprio da quel tennis che sempre più si sta prendendo la scena nel Belpaese e che, oggi a Genova, sarà rappresentato da un “padrone di casa” doc come Fabio Fognini, che riceverà dalle mani del presidente della regione Marco Bucci la celebre “Croce di San Giorgio”, la massima onorificenza che la Regione attribuisce a cittadini italiani o stranieri che si siano distinti per particolari meriti di valore culturale, sociale o morale. Insieme a Bucci, a fare gli onori di casa sul palco, sarà presente anche Simona Ferro, l’assessore allo Sport della regione ospitante. E poi? Beh, c’è l’imbarazzo della scelta. Saranno trattati con un occhio di riguardo, a meno di un mese dal grande appuntamento con Milano Cortina 2026, gli sport invernali, naturalmente. Sul palco, a tal proposito, si avvicenderanno le cuneesi Stefania Belmondo e Marta Bassino, in un’alternanza tra passato, presente e… futuro degli sport della neve. La fondista, a proposito di eventi a cinque cerchi, porterà con sé le emozioni e gli aneddoti sommati lungo un’incredibile carriera da dieci medaglie olimpiche totali, mentre la discesista in bacheca vanta già tre podi iridati, ma difficilmente sarà al cancelletto di partenza della prossima Olimpiade per via di un brutto infortunio a inizio stagione.

Chechi e Rossi hanno scritto pagine olimpiche

E, poi ancora, due campionissimi che (anche) ai Giochi hanno scritto la storia del nostro Paese: Jury Chechi a Antonio Rossi, personaggi leggendari ben oltre le pagine di sport che hanno scritto rispettivamente nella ginnastica artistica e nella canoa. I biglietti (gratuiti) per l’evento, promosso da Regione Liguria, sono andati sold out in poche ore. E sarà questo il modo migliore per celebrare un anno speciale, in cui la Liguria è stata non solo teatro di grandi eventi nazionali e internazionali, ma anche modello nella strategia di interventi sugli impianti, per cui è stata investita una cifra pari a 11 milioni di euro, sullo sport giovanile e sul tema dell’inclusione e dell’accessibilità allo sport per tutti.

Sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming sul nostro sito.