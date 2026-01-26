Tralalero Tralala – Spin Master collabora con Officina Comunicazione per portare il fenomeno Skifidol Italian Brainrot™ ai fan del Nord America

Skifidol Italian Brainrot è un universo in continua evoluzione, popolato da personaggi fuori di testa e iper-colorati che sono diventati rapidamente iconici. Radicato nella cultura di internet e nel linguaggio dei social media, Skifidol™ trasforma uno dei trend meme più virali degli ultimi anni in prodotti fisici – in particolare carte collezionabili, con ulteriori linee di prodotto in arrivo. Il concept fonde umorismo e collezionismo in un’esperienza di intrattenimento unica: comicità surreale, meme viventi, micro-narrazioni e gioco basato su scambio, condivisione e coinvolgimento della community. Il brand Skifidol ha dato vita a un micro-universo in cui il collezionismo diventa un veicolo di viralità culturale: distintivo, audace e orgogliosamente 100% Made in Italy.



«Le carte collezionabili rappresentano una forza trainante nell’industria del giocattolo e Officina Comunicazione ha saputo intercettare con successo questo trend meravigliosamente strano, divertente e virale con Skifidol Italian Brainrot», ha dichiarato Doug Wadleigh, Presidente di Spin Master Toys. «La Generazione Alpha è ossessionata da questi personaggi e siamo entusiasti di offrire ai fan nordamericani l’accesso a una delle property più calde del momento».



«L’idea Skifidol Italian Brainrot ha preso vita a gennaio 2025, in pochi mesi dal lancio abbiamo raggiunto risultati sensazionali. Siamo convinti che il nostro spirito creativo abbinato a un partner come Spin Master possa dar vita a un fenomeno internazionale senza precedenti», commenta Andrea Marchesi, CEO di Officina Comunicazione.



Nell’ambito dell’accordo, Spin Master opererà come distributore esclusivo della proprietà intellettuale Skifidol Italian Brainrot™ negli Stati Uniti e in Canada, con un’espansione nel segmento dei giochi di carte collezionabili, una categoria del settore toy in forte crescita.



La prima grande iniziativa nell’ambito di questa partnership è il prossimo lancio della Serie Alpha “Universo Psichedelico” del gioco di carte collezionabili Skifidol Italian Brainrot. Questa speciale edizione internazionale in lingua inglese è pensata per amplificare lo slancio del brand attraverso una distribuzione capillare nella grande distribuzione e nei canali specializzati dei principali mercati nordamericani dai primi mesi 2026.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Tutte le news di Altre Notizie