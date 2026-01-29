Assil: tre eventi sul futuro dell’illuminazione sportiva

- L’Assil (Associazione Nazionale Produttori Illuminazione) ha lanciato We Light The Sport, un ambizioso progetto di promozione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica e dei tecnici di settore dedicato all’illuminazione degli impianti sportivi. L’iniziativa nasce in un momento di profondo dinamismo per il settore, spinto dalla transizione verso l’alta efficienza led e da una radicale trasformazione del quadro normativo nazionale e internazionale.

Oggi l’approccio alla luce in ambito sportivo non è più standardizzato, ma richiede una Progettazione funzionale e altamente specifica che si integra strettamente con i requisiti e le raccomandazioni aggiuntive stabilite da organismi sportivi come Coni e Federazioni. Questa complessità culmina nel processo di collaudo e omologazione, con la normativa italiana in pieno sviluppo che prevede il coinvolgimento anche degli organismi sportivi per definire una rigorosa norma di variazione e omologazione dei campi sportivi.

«L’illuminazione sportiva sta vivendo una trasformazione senza precedenti, nella quale la luce non è più un semplice elemento funzionale, ma un fattore determinante per la performance atletica, la sicurezza e l'esperienza del pubblico - spiega Carlo Comandini, presidente di Assil -. Con We Light The Sport vogliamo offrire una bussola tecnica e normativa per orientarsi tra i nuovi requisiti di omologazione e le opportunità dell'integrazione smart. Il nostro obiettivo è fare rete con le istituzioni e i progettisti per garantire che la qualità tecnologica delle nostre aziende sia il motore del rinnovamento e della transizione energetica degli impianti italiani, pronti per le sfide future».