Il mondo del calcio si mobilita per la famiglia di Nicolas Giani. Centinaia di donazioni online per la moglie e la figlia

L’ex Spal e Vicenza è scomparso a 39 anni per una malattia. In più di 400 hanno già aderito all’iniziativa solidale
1 min
Il mondo del calcio si mobilita per la famiglia di Nicolas Giani. Centinaia di donazioni online per la moglie e la figlia © LAPRESSE
Il mondo del calcio si è mobilitato per la famiglia di Nicolas Giani, ex giocatore, tra le altre, di Vicenza e Spal, venuto a mancare a soli 39 anni a Desenzano del Garda.  La raccolta su GoFundMe, che ha ricevuto oltre 400 donazioni in pochi giorni, è dedicata infatti alla moglie e alla figlia, Raluca e Blanca. “Nicolas ci ha lasciati dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro una malattia incurabile. La sua scomparsa - scrivono gli organizzatori - lascia un vuoto immenso, ma anche un’eredità fatta di amore, dedizione e valori profondi”. “Questa iniziativa - spiegano - nasce per sostenere Raluca e Blanca in questo momento di dolore inimmaginabile, aiutandole ad affrontare le difficoltà quotidiane e soprattutto a costruire un futuro più sereno per Blanca”. “L’amore per Nicolas continuerà a vivere attraverso la solidarietà di tutti noi”, concludono. Sono già stati raccolti 33mila euro.

