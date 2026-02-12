Lisa Righi, la promessa della scherma in riabilitazione a Vicenza dopo un incidente. Raccolti 57mila euro per acquistare un esoscheletro

Grazie a 800 donazioni stati raccolti 57mila euro in tre giorni per Lisa Righi, quattordicenne veneziana promessa della scherma, ricoverata a Vicenza dopo un incidente lo scorso agosto che l’aveva mandata in coma. I genitori, Claudia Pandolfo e Marco Righi, hanno avviato una raccolta su GoFundMe per l’acquisto di un esoscheletro riabilitativo: “Una tecnologia che può aiutarmi a recuperare i movimenti, a ritrovare autonomia, speranza, futuro”, scrive la ragazza. “Prima dell’incidente - racconta - facevo scherma e suonavo il pianoforte: erano le mie passioni, il mio modo di esprimermi. Oggi però la parte destra del mio corpo - il braccio e la mano – non risponde più come prima”. L’esoscheletro riabilitativo che potrebbe aiutarla è uno strumento molto avanzato ma anche molto costoso. “Se riusciremo ad acquistare questo macchinario, dopo averlo utilizzato lo donerò all’ospedale di Vicenza, perché possa aiutare anche altri bambini e ragazzi a rialzarsi”. Lo strumento verrà acquistato dalla mamma presso Lisa l’azienda a-Circle di San Pietro in Casale. L’obiettivo finale è di 75mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Tutte le news di Altre Notizie