Lisa Righi, la promessa della scherma in riabilitazione a Vicenza dopo un incidente. Raccolti 57mila euro per acquistare un esoscheletro

La 14enne era finita in coma ad agosto. Ora ha difficoltà con la parte destra del corpo. Lo strumento sarà poi donato all’ospedale
Grazie a 800 donazioni stati raccolti 57mila euro in tre giorni per Lisa Righi, quattordicenne veneziana promessa della scherma, ricoverata a Vicenza dopo un incidente lo scorso agosto che l’aveva mandata in coma. I genitori, Claudia Pandolfo e Marco Righi, hanno avviato una raccolta su GoFundMe per l’acquisto di un esoscheletro riabilitativo: “Una tecnologia che può aiutarmi a recuperare i movimenti, a ritrovare autonomia, speranza, futuro”, scrive la ragazza. “Prima dell’incidente - racconta - facevo scherma e suonavo il pianoforte: erano le mie passioni, il mio modo di esprimermi. Oggi però la parte destra del mio corpo - il braccio e la mano – non risponde più come prima”. L’esoscheletro riabilitativo che potrebbe aiutarla è uno strumento molto avanzato ma anche molto costoso. “Se riusciremo ad acquistare questo macchinario, dopo averlo utilizzato lo donerò all’ospedale di Vicenza, perché possa aiutare anche altri bambini e ragazzi a rialzarsi”. Lo strumento verrà acquistato dalla mamma presso Lisa l’azienda a-Circle di San Pietro in Casale. L’obiettivo finale è di 75mila euro.

Tutte le news di Altre Notizie

