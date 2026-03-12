Una piattaforma digitale per valorizzare il patrimonio culturale e spirituale del territorio  

Questa mattina nell’aula Tevere il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha presentato la pagina web Itinerari Urbani Religiosi (www.itinerariurbanireligiosi.visitlazio.com), un progetto per valorizzare e scoprire le bellezze del territorio laziale. Il sito mette a disposizione di utenti, cittadini, turisti e pellegrini uno strumento innovativo che illustra percorsi urbani con una forte identità religiosa connettendo allo stesso tempo cultura, sport e benessere.

“Il turismo lento è un’occasione per tornare a contatto con noi stessi - ha dichiarato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca - in una Regione come la nostra, non potevamo perdere un’opportunità come questa. E’ un’occasione unica, una modalità innovativa per trasformare i piccoli borghi in luoghi da scoprire”.

Roma propone dei percorsi straordinari, come il cammino dell’Appia Antica che offre un vero e proprio viaggio nel tempo in cui si possono ammirare mausolei, acquedotti e cimiteri cristiani sotterranei in un itinerario tra natura e archeologia sacra.

“Questo piano è un’idea sfidante - afferma l’Assessore al Turismo, Sport e Ambiente Elena Palazzo - vogliamo offrire un nuovo modo per conoscere il nostro territorio. Questo progetto ci racconta un Lazio che è uno scrigno di bellezza; cinque capoluoghi con cinque entità diverse che diventano un’unica grande storia. Il Giubileo c’ha consegnato un’enorme eredità che non può concludersi con la chiusura della Porta Santa: ora inizia un nuovo cammino che noi vogliamo percorrere insieme”.

I tragitti lungo il Lazio sono molteplici e offrono straordinari cammini paesaggistici che legano spiritualità e benessere: nella provincia di Latina spicca il Sentiero del Circeo e Santuario della Sorresca, un itinerario disegnato lungo il Lago di Paola immerso nella natura che ha come meta conclusiva, il Santuario della Sorresca. La provincia di Frosinone propone un percorso tra storia e spiritualità con l’antico cammino monastico che conduce all’Abbazia di Montecassino, fondata da San Benedetto. Nell’alto Lazio, c’è il cammino medievale lungo la storica Via Francigena che attraversa i territori di Viterbo tra borghi medievali e architettura gotica. A Rieti troviamo il percorso di San Francesco nei luoghi del ritiro del Santo che nella notte di Natale del 1223 ideò il primo presepe vivente a Greccio.

“Sono stati individuati percorsi che abbracciano l’aspetto storico, culturale e religioso - sottolinea il Direttore della direzione regionale Affari della Presidenza, Turismo e Sport Paolo Giuntarelli - il cammino ci porta a una nuova dimensione culturale, sociale e personale. E regala grande benessere”.

La spiritualità è al centro del progetto della Regione Lazio che intende proporre un nuovo cluster turistico. “Il pellegrino non è solo un turista - sottolinea Monsignor Graziano Borgonovo - è qualcuno che si mette in cammino alla ricerca di un senso. I percorsi sono fatti per favorire questa esperienza. Promuovere i luoghi della conoscenza della fede significa custodire e trasmettere un patrimonio. La piattaforma digitale diventa un ponte tra passato e presente, tra cultura e spiritualità. Ogni viaggio può diventare pellegrinaggio, ogni strada può diventare via di conversione”.

Mens sana in corpore sano, un binomio che abbraccia anche il mondo sportivo. “Ben venga la spiritualità, inclusa nel rapporto tra territorio e sport - sottolinea il Presidente del Coni Lazio Alessandro Cochi - lo Sport è cultura in movimento, e questo progetto è il miglior modo per fondere spiritualità, cultura e benessere attraverso gli straordinari territori della nostra Regione”.

