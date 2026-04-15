Officina Comunicazione vince con il brand Skifidol Italian Brainrot

Officina Comunicazione si aggiudica con Skifidol Italian Brainrot™, il premio Best Rising Star Property of the Year ai Bologna Licensing Awards 2026, uno dei più autorevoli riconoscimenti internazionali del settore, che premia i brand emergenti capaci di distinguersi per crescita, innovazione e potenziale di sviluppo.

Un risultato che consacra il successo di Skifidol Italian Brainrot™ e ne conferma il ruolo di nuovo fenomeno di riferimento nel panorama dell’intrattenimento e del licensing dedicato alle nuove generazioni.

I Bologna Licensing Awards rappresentano uno dei principali riconoscimenti internazionali dedicati al settore del licensing e si svolgono nell’ambito della Bologna Licensing Trade Fair/Kids, in programma in questi giorni fino al 16 aprile 2026 all’interno della Bologna Children’s Book Fair.

Il brand Skifidol Italian Brainrot™ nasce nel contesto della cultura digitale contemporanea diventando un fenomeno culturale tra i giovanissimi e nelle community digitali, grazie a un linguaggio ironico e visivo che richiama i codici della cultura internet e dei memi. Il fenomeno è accompagnato da una community estremamente attiva sui social – in particolare su TikTok e YouTube – dove migliaia di fan condividono aperture di bustine, scambi e contenuti legati ai personaggi della serie.

Con oltre un miliardo di visualizzazioni a livello globale e più di 50 milioni di bustine distribuite nei primi mesi dal lancio, Skifidol Italian Brainrot™ si è affermato come uno dei fenomeni più dinamici tra i contenuti digitali e collezionabili dedicati ai più giovani. In Italia, 6 ragazzi su 10 tra gli 11 e i 18 anni dichiarano di guardare quotidianamente i video virali che hanno reso celebre questo universo creativo.

Da qui la rapida espansione dell’universo Skifidol Italian Brainrot™, che oltre alle carte collezionabili si è già esteso a un videogioco su Roblox “Find The Skifidol Brainrot Card”, action figure e character experience nei parchi divertimento e nei centri commerciali, arrivando recentemente anche a nuovi prodotti stagionali dedicati al grande pubblico.

Il riconoscimento come Best Rising Property of the Year rappresenta un punto chiave del percorso di crescita di Skifidol Italian Brainrot, certificandone la rilevanza internazionale e il forte appeal commerciale. Un premio che proietta il marchio tra le realtà emergenti più interessanti e strategiche del licensing globale, con prospettive di ulteriore espansione nei mercati entertainment, gaming e consumer products.