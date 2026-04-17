SAFE e i Campioni di Milano Cortina 2026 inaugurano la 27ª edizione del Master in Gestione delle Risorse Energetiche

Nella prestigiosa Sala della Regina di Palazzo Montecitorio si è tenuta la Cerimonia di Apertura della 27ª edizione del Master SAFE in Gestione delle Risorse Energetiche, dedicata al tema “Shaping Tomorrow – Artificial Intelligence & the Digital Transformation of the Energy Ecosystem”. Un evento che ha unito istituzioni, industria e mondo dello sport in un confronto di alto profilo sul futuro dell’energia.

Al centro del dibattito il ruolo dell’Intelligenza Artificiale nella trasformazione del sistema energetico: dalla gestione delle reti alla sicurezza infrastrutturale, fino allo sviluppo dei data center e alla resilienza del sistema elettrico.

Ad aprire i lavori è stato Raffaele Chiulli, Presidente SAFE, che ha ribadito l’impegno nella formazione dei professionisti chiamati a guidare la twin transition digitale ed energetica. Di rilievo la partecipazione del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che nelle sue conclusioni ha sottolineato la necessità di investire in sicurezza energetica, innovazione e nucleare di nuova generazione, riducendo la dipendenza dall’estero e mantenendo al centro il consumatore. A rafforzare il quadro istituzionale anche il messaggio scritto del Presidente ARERA, Nicola Dell’Acqua.

La tavola rotonda ha visto protagonisti alcuni dei principali player del settore. Luca Dal Fabbro, Presidente di Utilitalia e Presidente del Gruppo Iren, ha evidenziato come l’AI stia già abilitando applicazioni concrete lungo tutta la filiera energetica – dalla previsione della domanda alla manutenzione predittiva – accelerando la decarbonizzazione e l’efficienza operativa.

Franco Cotana, Amministratore Delegato di RSE, ha approfondito il contributo della ricerca sul nucleare di nuova generazione, sottolineando il ruolo delle tecnologie digitali e dell’AI per rafforzare sicurezza, flessibilità e integrazione nel sistema energetico.

Cristian Fabbri, Presidente Esecutivo del Gruppo Hera, ha portato l’attenzione sulle reti di distribuzione, evidenziando come innovazione e intelligenza artificiale siano leve decisive per sostenere la transizione energetica nei territori. Alicia Matilda Lubrani, CEO di Pulsee Luce e Gas e Chief Marketing Officer di Axpo Italia, ha evidenziato l’impatto della digitalizzazione sull’esperienza cliente, sempre più semplice, trasparente e personalizzata.

Davide Manca, Managing Director di Coster Group, ha infine illustrato come l’AI stia trasformando gli edifici in nodi attivi e intelligenti dell’ecosistema energetico.

Dal confronto è emersa una visione condivisa: l’Intelligenza Artificiale non è più solo una tecnologia abilitante, ma una leva strategica per ottimizzare i sistemi energetici, integrare le rinnovabili e sostenere lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture.

A rendere ancora più significativo l’evento è stato il contributo del mondo dello sport. SAFE ha conferito la targa di SAFE Ambassador ai campioni olimpici di curling Amos Mosaner e Stefania Constantini, protagonisti dell’oro a Pechino 2022 e del bronzo a Milano-Cortina, insieme a Martino Carollo, fondista azzurro e medaglia di bronzo nella staffetta a Milano-Cortina. Un riconoscimento per i traguardi straordinari raggiunti e per la capacità di incarnare e trasmettere valori come impegno, passione e resilienza, gli stessi che SAFE promuove nella formazione delle nuove generazioni di professionisti dell’energia.

Presenti anche Ivan Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport, e Alejandro Agag, CEO di Extreme E e Chairman di Formula E ed E1 Series, a testimonianza del sempre più stretto legame tra sport, sostenibilità e innovazione.

Con oltre 1.000 alumni, più di 100 partner e un placement del 95%, il Master SAFE si conferma un punto di riferimento nella formazione per il settore energetico, capace di coniugare competenze tecniche, visione strategica e valori condivisi.