Rotta verso il Lago di Garda: il Tour of the Alps al giro di boa

È stato un avvio di Tour of the Alps nel segno dell’Italia: dopo Tommaso Dati a Innsbruck, in Val Martello è stato Giulio Pellizzari a centrare la doppietta tappa e Maglia Verde Melinda, al termine di un’appassionante sfida fra uomini di classifica sulla scalata finale, e di una tappa che ha offerto vedute e scorci unici, fra gli scenari della Pitztal, l’inconfondibile panorama del Passo Resia e le distese della Val Venosta.

Nella terza frazione del Tour of the Alps 2026, il gruppo riparte da Laces, in Alto Adige, verso Arco, in Trentino, percorrendo 174,5 chilometri attraverso meleti in fiore e vallate per raggiungere il Garda Trentino. Dopo 26 chilometri di pianura, a Lana il profilo altimetrico cambia radicalmente con la lunga ascesa di prima categoria verso il Passo Castrin (22,2 km al 5,7%), il punto più alto di questa edizione, a quota 1.586 metri, e confine naturale tra Alto Adige e Trentino.

Superato il Castrin, il percorso si tuffa in discesa verso la Val di Non, da attraversare fino ai piedi della salita di Andalo, GPM di seconda categoria (14,4 km al 5,4%). Sia la salita che la successiva discesa scorrono regolari fino allo sprint intermedio di Ponte Arche. Da qui la strada riprende a salire verso il Passo del Ballino, per poi ridiscendere al Lago di Tenno, dove gli atleti entreranno in un circuito: prima la discesa dal versante di Pranzo, poi la risalita verso il lago con il passaggio dal traguardo con abbuoni di Tenno.

Una volta completato l’anello, a circa 15 chilometri dall’arrivo, il gruppo punta sul Garda Trentino, attraversando il centro di Riva del Garda prima di vivere i chilometri finali verso il traguardo di Arco.

LA PARTENZA: LACES

Nel cuore della Val Venosta, Laces è un vivace centro immerso tra frutteti, vigneti e montagne, attraversato dal fiume Adige. Il suo clima mite e i numerosi itinerari escursionistici e ciclabili lo rendono un punto d’incontro tra natura, sport e cultura, dove vivere appieno lo spirito autentico dell’Alto Adige.

SULLA STRADA

Il Passo Castrin è considerato il valico più giovane d’Italia: la strada infatti ha origine recentissima (1998) ed è stata costruita per collegare i comuni germanofoni dell’Alta Val di Non (Trentino) con l’Alto Adige. Poco distante dal valico si trova il Lago di Tovel, che fino al 1964 era caratterizzato da un fenomeno naturale che rendeva le sue acque di colore rosso intenso, dovuto alla fioritura di un’alga.

LA TAPPA DEL GUSTO

La “Carne Salada” è un prodotto caratteristico del Garda Trentino, generalmente preparato con tagli di manzo e vitello. Se anticamente veniva bollita in pentola, oggi l'utilizzo è più vario: può essere saltata in padella o grigliata, oppure servita cruda come carpaccio o tartare. Solletica la creatività degli chef del Garda Trentino che la propongono in varianti originali e appetitose.

DA NON PERDERE

La Strada del Ponale è un’antica bretella che risale la valle del torrente Ponale, collegando il Lago di Ledro al Garda Trentino. Oggi la Ponale è uno dei percorsi più famosi in Europa per le escursioni a piedi e in mountain bike. A cinque chilometri da Arco è possibile visitare anche le cascate del Varone, alte 100 metri.

ARRIVO: ARCO

Arco è una perla del Garda Trentino, circondata da olivi e palmeti favoriti dal clima mite. Sotto lo sguardo del suo castello medievale, la cittadina unisce fascino storico e spirito sportivo: un luogo di luce e roccia, amato da escursionisti, arrampicatori e amanti della quiete alpina con un tocco di mediterraneo.

CHIUSURE AL TRAFFICO IN TRENTINO

In Trentino, nelle giornate di mercoledì 22 aprile, giovedì 23 aprile e venerdì 24 aprile, è stata disposta un'ordinanza di sospensione della circolazione, in entrambi i sensi di marcia, su tutte le strade interessate dalla corsa, almeno 40 minuti prima del passaggio del veicolo di inizio gara e sino al transito del veicolo di fine gara. I dettagli sono consultabili di seguito.