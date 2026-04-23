ALT Stazione del Gusto accende la passione: dalla tavola al Var, ecco il nuovo format

Fai come ti Var, perché in fondo non Var sempre come te l’aspetti. È l’ironico e attualissimo richiamo della campagna di ALT Stazione del Gusto. ALT nasce a Castel di Sangro nel 2018 da un’idea di Niko Romito, con l’obiettivo di ripensare il concetto di ristorazione su strada in chiave contemporanea. Nel tempo, il progetto evolve grazie alla collaborazione tra Enilive e Accademia Niko Romito. Al centro rimane un’intenzione chiara: rendere la buona cucina alla portata di tutti, senza rinunciare a qualità, ricerca e identità.

Una proposta a cui diventa difficile resistere nel momento in cui prende il sopravvento la voglia di gustarsi per primo uno dei tanti prodotti, piatti della tradizione popolare che diventano contemporanei, ricercati nella preparazione e nel gusto. Ingredienti semplici e genuini combinati in maniera creativa, come il pollo fritto intero servito con patate e maionese, le focacce ripiene, o l’iconica Bomba, proposta in versione dolce e salata.

È da quell’esatto momento in poi che a tavola, come sul campo da gioco, si è disposti a violare le regole imposte dal ‘fair play’, pur di raggiungere l’obiettivo. Ed è proprio a quel punto che da ALT entrerà in scena il Var, con il cameriere, che assume le sembianze di arbitro, pronto a verificare che chi si sia impossessato al momento della pietanza, lo abbia fatto con metodi truffaldini, oppure con pieno merito. E le sorprese non mancano mai.

Nella coinvolgente e divertente campagna promozionale che vede come protagonista narratore Francesco Panella, scatta la verifica al Var per un’entrata scomposta causata da un irresistibile bocconcino, per un pestone provocato da una succulenta aletta di pollo e per la più classica e plateale delle trattenute su un farcitissimo burger. Ebbene dopo revisione, nessuna scorrettezza ravvisata, perché è impossibile punire chi si lascia trascinare dalla voglia di provare la proposta di ALT Stazione del Gusto.

Che è assolutamente variegata e confacente a tutte le esigenze, potendo essere apprezzata sul posto, come con un comodo takeaway, magari effettuando un ordine tramite l’App Enilive.

Diffuso dalla Lombardia alla Puglia, passando per Veneto, Toscana, Lazio e Abruzzo, ALT è in continua espansione, sia nelle stazioni di servizio Enilive che nei centri delle città, come nei casi delle recenti aperture in zona Porta Ticinese, a Milano, e alle porte del centro storico a Lecce.