Al via l’MCB Ladies Classic: il golf femminile debutta a Mauritius

Dopo la parentesi sudafricana, il circuito si sposta nell’Oceano Indiano per quello che è a tutti gli effetti il primo torneo del LET in questa regione. Teatro della sfida sarà il celebre Legend Course: il tracciato, disegnato da Hugh Baiocchi, è incastonato tra una foresta rigogliosa e una laguna cristallina, offrendo un mix unico di bellezza naturale e difficoltà tecnica.

Un field di alto livello La competizione vede impegnate 120 giocatrici di 33 diverse nazionalità. Gli occhi sono puntati sulla francese Agathe Laisne, attuale leader dell’Order of Merit e reduce dal recente successo al Joburg Ladies Open. A contenderle il trofeo ci sarà la sudafricana Casandra Alexander (numero 40 del Rolex Rankings), insieme a vincitrici affermate come le inglesi Cara Gainer e Alice Hewson, la ceca Sara Kouskova e la giovane Esme Hamilton, trionfatrice la scorsa settimana in Sudafrica.

In totale, il field vanta la presenza di 28 campionesse che sommano complessivamente 56 titoli sul circuito, oltre a 15 agguerrite rookie pronte a lasciare il segno in questa edizione inaugurale.

Un evento di portata internazionale Il Constance Belle Mare Plage, icona dell'ospitalità firmata Constance Hotels & Resorts, conferma così il proprio status di eccellenza nel panorama golfistico mondiale. L'evento, supportato da partner strategici come VISA, Air Mauritius, BMW e la Mauritius Tourism Promotion Authority, rappresenta una vetrina di inestimabile valore per la promozione turistica e sportiva dell'isola.

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