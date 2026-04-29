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Al via l’MCB Ladies Classic: il golf femminile debutta a Mauritius

Il Constance Belle Mare Plage ospita la prima storica tappa del Ladies European Tour sull'isola, con 120 campionesse pronte a sfidarsi sul Legend Course
3 min
Al via l’MCB Ladies Classic: il golf femminile debutta a Mauritius

Mauritius, 29 aprile 2026 – Il prestigioso scenario del Ladies European Tour (LET) si arricchisce di una nuova, spettacolare tappa. Fino al 3 maggio, i green del Constance Belle Mare Plage faranno da cornice alla prima edizione dell’MCB Ladies Classic – Mauritius, un evento destinato a segnare la storia sportiva dell’isola.

Dopo la parentesi sudafricana, il circuito si sposta nell’Oceano Indiano per quello che è a tutti gli effetti il primo torneo del LET in questa regione. Teatro della sfida sarà il celebre Legend Course: il tracciato, disegnato da Hugh Baiocchi, è incastonato tra una foresta rigogliosa e una laguna cristallina, offrendo un mix unico di bellezza naturale e difficoltà tecnica.

Un field di alto livello La competizione vede impegnate 120 giocatrici di 33 diverse nazionalità. Gli occhi sono puntati sulla francese Agathe Laisne, attuale leader dell’Order of Merit e reduce dal recente successo al Joburg Ladies Open. A contenderle il trofeo ci sarà la sudafricana Casandra Alexander (numero 40 del Rolex Rankings), insieme a vincitrici affermate come le inglesi Cara Gainer e Alice Hewson, la ceca Sara Kouskova e la giovane Esme Hamilton, trionfatrice la scorsa settimana in Sudafrica.

In totale, il field vanta la presenza di 28 campionesse che sommano complessivamente 56 titoli sul circuito, oltre a 15 agguerrite rookie pronte a lasciare il segno in questa edizione inaugurale.

Un evento di portata internazionale Il Constance Belle Mare Plage, icona dell'ospitalità firmata Constance Hotels & Resorts, conferma così il proprio status di eccellenza nel panorama golfistico mondiale. L'evento, supportato da partner strategici come VISA, Air Mauritius, BMW e la Mauritius Tourism Promotion Authority, rappresenta una vetrina di inestimabile valore per la promozione turistica e sportiva dell'isola.

Per aggiornamenti in tempo reale, highlights e contenuti esclusivi, è possibile consultare i canali social ufficiali del tour (@LETgolf su Instagram e X, Ladies European Tour su Facebook e YouTube) seguendo l’hashtag ufficiale #MCBLadiesClassic.

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