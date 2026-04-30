Dazn Group annuncia l’acquisizione di ViewLift

- Dazn Group annuncia oggi l’accordo per l’acquisizione di, fornitore leader di soluzioni digitali e di streaming per i proprietari di contenuti, con una presenza consolidata nel panorama sportivo statunitense. Dazn, piattaforma di intrattenimento sportivo leader a livello mondiale, con oltre 140.000 eventi live l’anno e una presenza in più di 200 mercati, negli Usa è partner internazionale delle principali leghe professionistiche, tra cui Nfl e Nhl, mentre al di fuori degli Stati Uniti gestisce Nfl Game Pass e NHL.TV. ViewLift, dal conto suo, collabora con 15 squadre professionistiche negli Stati Uniti, cinque reti sportive regionali (RSN), proprietà sportive internazionali e grandi player nel campo dell’informazione e dell’intrattenimento.

Fondata nel 2008 negli Stati Uniti, ViewLift fornisce soluzioni end-to-end di streaming OTT e Direct-to-Consumer a squadre NBA, NHL e MLB, oltre a partner come LIV Golf, Versant e Fox Sports (America Latina). La società consente ai detentori di diritti di lanciare, gestire e scalare piattaforme di streaming in modo rapido ed efficiente. A operazione conclusa, ViewLift (includendo la piattaforma tecnologica e il portfolio sportivo) opererà come business unit all’interno di Dazn, mantenendo la propria leadership e il team esecutivo. L'operazione rimane soggetta alle consuete condizioni di closing. Con questa acquisizione, Dazn rafforza la propria posizione nel mercato statunitense consentendo alla piattaforma streaming di inserirsi in un contesto distributivo in rapida evoluzione, offrendo a squadre e leghe strumenti per raggiungere i tifosi in maniera immediata in un momento di grande trasformazione nel modello dei diritti sportivi locali. L’operazione rappresenta poi un elemento chiave della strategia di crescita di Dazn negli Stati Uniti, che include la collaborazione con leghe e grandi eventi sportivi, lo sviluppo dell’offerta dedicata alla boxe e l’espansione delle attività legate allo streaming e al coinvolgimento degli spettatori.