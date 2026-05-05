C Resorts trasforma Mauritius nella capitale mondiale del Kitesurf

Un parterre di stelle mondiali

L’edizione 2026 vanta un cast tecnico senza precedenti, consolidando il prestigio internazionale della manifestazione. Tra i protagonisti pronti a sfidarsi nelle acque cristalline di Palmar figurano:

Lorenzo Casati: Campione del mondo Big Air 2025.

Zara Hoogenraad: Campionessa del mondo Big Air 2024.

Giel Vlugt: Il pioniere del leggendario double loop.

Clément Huot: Detentore del record mondiale twintip 2026.

Hannah Whiteley: Tre volte campionessa britannica.

Louka Pitot: Cinque volte campione francese e ambassador ufficiale di C Resorts.

La novità: Il primo "Kite by Night" show di Mauritius

Il festival di quest’anno segna un primato storico per l'isola con il debutto del Kite by Night. Uno spettacolo coreografico senza precedenti dove aquiloni luminosi e atleti dotati di tecnologie LED illumineranno l'oceano dopo il tramonto, trasformando la sessione sportiva in una vera e propria installazione artistica vivente.

Programma ed Esperienze

Il C Kite Festival non è solo una competizione, ma un’esperienza immersiva che abbatte le barriere tra atleti e appassionati:

Sport: Gare di Best Trick, Big Air e la spettacolare Fun Race.

Avventura: Una discesa downwind mozzafiato dal resort fino a Poste Lafayette.

Community: Sessioni di riding aperte al pubblico per navigare fianco a fianco con i campioni.

Lifestyle: Musica dal vivo, eventi serali sulla spiaggia e un'offerta gastronomica d’eccellenza curata dai team di C Resorts.

"Raggiungere il quinto anno è un traguardo che va oltre lo sport," dichiara Olivier de Guardia, General Manager di C Mauritius. "È la celebrazione del nostro spirito: un’ospitalità generosa, energica e profondamente sociale. Ogni dettaglio, dal servizio alla proposta culinaria, è pensato per far sentire l'ospite parte di una comunità vibrante che condivide passioni autentiche."

C Resorts

C Resorts è il brand lifestyle di Constance Hotels & Resorts, progettato per viaggiatori dallo spirito curioso che cercano un'atmosfera informale ma ricercata. Con un focus sulla creatività e l'energia contemporanea, i C Resorts offrono un ambiente dove "il gioco" incontra il relax in alcune delle location più belle del mondo.