San Raffaele Viterbo celebra 40 anni di riabilitazione equestre: una storia di cura, relazione e inclusione

ROMA – Quarant’anni di assistenza, cura e inclusione. Il Centro di Riabilitazione Equestre del San Raffaele Viterbo ha celebrato ieri un anniversario che parla molto più della storia di un servizio, racconta una comunità che, da quattro decenni, trasforma la tecnica in relazione, il limite in linguaggio, la cura in possibilità. Nato sul finire degli anni Ottanta da un’intuizione semplice e rivoluzionaria, il Centro ha saputo costruire nel tempo un modello nel quale il cavallo è diventato molto più di uno strumento terapeutico, è ponte, linguaggio, fiducia, relazione. Un mediatore capace di accompagnare bambini, ragazzi e adulti in percorsi di riabilitazione e crescita, aiutandoli a scoprire risorse, autonomie e possibilità spesso considerate irraggiungibili. Il Centro è parte del San Raffaele Viterbo, struttura accreditata con il Servizio Sanitario Regionale e specializzata in riabilitazione fisica, psichica e sensoriale per il recupero funzionale e sociale di persone di ogni fascia d’età, con particolare attenzione all’età evolutiva e alle patologie dello spettro autistico. Le attività si svolgono con il supporto tecnico dell’Associazione Sportiva Dilettantistica AREDA. Alla cerimonia per il quarantennale hanno preso parte, tra gli altri, S.E. Mons. Orazio Francesco Piazza , Vescovo di Viterbo; la Sindaca di Viterbo, Chiara Frontini ; il Direttore Amministrativo della ASL, Simona Di Giovanni ; il Vicepresidente del CONI e Presidente della FISE, Marco Di Paola ; il Presidente del Gruppo San Raffaele, Carlo Trivelli ; il Direttore Sanitario aziendale, Amalia Allocca ; il Direttore Sanitario della struttura, Piergiorgio Guidorzi ; insieme a Daniela Zoppi e Mauro Perelli , rispettivamente responsabile e istruttore del Centro.

"Cavallo mediatore terapeutico"

La storia del Centro nasce da una scelta controcorrente. Il primo direttore della struttura tentò inizialmente di accompagnare i pazienti fuori dalla clinica, immaginando un graduale reinserimento nella società. Comprese però presto che le il mondo esterno era ancora troppo diffidente. Scelse allora di rovesciare la prospettiva, se i ragazzi facevano fatica a entrare nel mondo, sarebbe stato il mondo a entrare da loro. Aprì così il maneggio alla comunità Viterbese e, da quel momento, pazienti della struttura e giovani del territorio iniziarono a condividere lo stesso spazio, gli stessi cavalli, gli stessi esercizi, le stesse cadute e le stesse conquiste. È in quella intuizione che prende forma ancora oggi il senso più profondo del progetto, l’inclusione non come concessione, ma come esperienza concreta, quotidiana, condivisa. Dietro questa storia c’è una visione che il Gruppo San Raffaele ha saputo sostenere nel tempo, interpretando il concetto di cura oltre il protocollo clinico e trasformandolo in una presenza concreta sul territorio. “In quarant’anni il Centro ha dimostrato quanto il cavallo possa essere un mediatore terapeutico straordinario, capace di coinvolgere la persona nella sua interezza”, ha spiegato Piergiorgio Guidorzi. “Ogni percorso nasce da una valutazione clinica e da un progetto riabilitativo personalizzato, ma trova nella relazione con il cavallo una possibilità unica di crescita. Il risultato non è soltanto motorio o funzionale, è anche umano, sociale, identitario".

I progetti di ippoterapia e onoterapia

A sottolineare il valore sportivo, educativo e sociale dell’esperienza è stato anche Marco Di Paola, secondo cui quella vissuta dai ragazzi che frequentano il Centro è “un’esperienza unica”, capace di portare benefici e risultati concreti in tutti i partecipanti. Per la Sindaca di Viterbo, Chiara Frontini, il Centro rappresenta “un’esperienza bellissima” e un servizio importante per la comunità. Il maneggio ospita decine di cavalli Haflinger, diversi pony e anche asinelli, coinvolti in progetti terapeutici personalizzati di ippoterapia e onoterapia. Un patrimonio di esperienze e professionalità che ha contribuito a renderlo una realtà riconosciuta e apprezzata, capace di coniugare approccio clinico, relazione educativa e apertura alla comunità. In questo percorso si inserisce anche il Carosello del San Raffaele, esperienza nata dalla stessa visione inclusiva del Centro, nella quale ragazzi con disabilità e ragazzi normodotati condividono allenamenti, responsabilità, emozioni e obiettivi comuni. Una squadra unica, non due gruppi affiancati, che nel tempo è diventata simbolo concreto di inclusione praticata. Anche quest’anno parteciperà a Piazza di Siena, nella giornata conclusiva della 100ª edizione dello CSIO di Roma, confermando il valore di un progetto che porta nel cuore di uno degli scenari più prestigiosi dell’equitazione italiana una testimanza concreta di appartenenza, coraggio e possibilità.