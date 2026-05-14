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Tragedia dopo la Coppa Italia: il camion con i monitor si schianta, incidente mortale

Un mezzo pesante di ritorno dall'Olimpico è rimasto coinvolto in un grave sinistro sull'A1. A bordo, schermi e allestimenti per grandi eventi
2 min
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Tragedia dopo la Coppa Italia: il camion con i monitor si schianta, incidente mortale

Grave incidente sull'A1 all'indomani della finale di Coppa Italia. Un camion che trasportava i monitor televisivi impiegati nel corso della partita disputata il 13 maggio all'Olimpico fra Inter e Lazio, si è schiantato intorno alle ore 2.30 della notte di giovedì 14 nel tratto in direzione sud compreso tra Villa Santa Lucia e l’uscita di Cassino. Un violento schianto che ha provocato la morte del conducente, un uomo di 67 anni reisdente nella provincia di Roma. A bordo anche un altro passeggero, rimasto gravemente ferito. Sul luogo dell'incidente sono intervenute le squadre di vigili del fuoco, polizia stradale e operatori sanitari dell'Ares 118. Stando alle prime ricostruzioni, l'autotrasportatore del mezzo pesante, provienente dallo stadio Olimpico, avrebbe perso il contro per causa ancora sotto indagine. Tra i carichi trasportati, schermi e allestimenti per grandi eventi. 

Gravissimo il passeggero

Sono apparse subito gravi le condizioni dell'altro passeggero a bordo, trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Scolastica di Cassino dove è stato ricevuto con il codice rosso. L'uomo è stato successivamente trasferito in elisoccorso all’ospedale San Camillo di Roma. L'incidente ha inoltre provocato disagi e forti rallentamenti alla circolazione. 

 

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