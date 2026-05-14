Tragedia dopo la Coppa Italia: il camion con i monitor si schianta, incidente mortale

Grave incidente sull'A1 all'indomani della finale di Coppa Italia. Un camion che trasportava i monitor televisivi impiegati nel corso della partita disputata il 13 maggio all'Olimpico fra Inter e Lazio, si è schiantato intorno alle ore 2.30 della notte di giovedì 14 nel tratto in direzione sud compreso tra Villa Santa Lucia e l’uscita di Cassino. Un violento schianto che ha provocato la morte del conducente, un uomo di 67 anni reisdente nella provincia di Roma. A bordo anche un altro passeggero, rimasto gravemente ferito. Sul luogo dell'incidente sono intervenute le squadre di vigili del fuoco, polizia stradale e operatori sanitari dell'Ares 118. Stando alle prime ricostruzioni, l'autotrasportatore del mezzo pesante, provienente dallo stadio Olimpico, avrebbe perso il contro per causa ancora sotto indagine. Tra i carichi trasportati, schermi e allestimenti per grandi eventi.