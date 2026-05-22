“La Coppa Europa dei 10.000 metri - ha dichiarato il Presidente Fidal Stefano Mei - approda alla Spezia e su questo evento punta molto European Athletics per valorizzare la distanza anche in pista, non solo su strada. Ci saranno tanti dei migliori specialisti, l’Italia cercherà il successo di squadra per portare a casa il trofeo che manca da qualche edizione. Per una piacevole coincidenza arriva a quarant’anni dal podio tutto azzurro proprio nei 10.000 agli Europei di Stoccarda 1986 e alla manifestazione sarà presente Alberto Cova, mentre Salvatore Antibo non potrà esserci ma sarà idealmente con noi. È per me un orgoglio che questo evento sia nella mia città natale, sono cresciuto allo stadio Montagna quando ancora c’era la pista in terra rossa. Sono molto felice di accogliere l’atletica europea alla Spezia e sarà un grande spettacolo, il divertimento è assicurato”. La manifestazione, inserita nel calendario ufficiale di European Athletics, rappresenta il primo grande appuntamento della stagione outdoor europea 2026 e porterà alla Spezia i migliori specialisti continentali dei 10.000 metri. Secondo le iscrizioni finali rese note da European Athletics, saranno presenti 114 atleti, in rappresentanza di 30 federazioni, con 54 uomini e 60 donne. Per l’Italia sono stati convocati 14 azzurri, equamente divisi tra uomini e donne: 7 atleti e 7 atlete. Le gare in programma sono i 10.000 metri maschili e i 10.000 metri femminili. Il faro rosso sul Golfo dei Poeti è il simbolo scelto per le medaglie della Coppa Europa dei 10.000 metri. La medaglia dell’evento continentale, realizzata dallo spezzino Matteo Tomaino che frequenta l’istituto “Fossati” della Spezia, organizzato per la prima volta in Liguria, richiama il legame con il mare e con l’identità del territorio: l’inserimento di uno dei fari storici cittadini rende omaggio al patrimonio paesaggistico e culturale della Spezia, rafforzando il rapporto tra la manifestazione e la comunità locale. Gli atleti saranno impegnati sui 25 giri di pista in una competizione di altissimo livello tecnico, valida sia per la classifica individuale sia per quella a squadre. La Coppa Europa dei 10.000 metri costituisce inoltre un appuntamento rilevante nel percorso verso i Campionati Europei di atletica leggera di Birmingham 2026, con tempi di qualificazione e punti ranking in palio. La giornata al centro sportivo “A. Montagna” si aprirà alle 11.00 con le gare promozionali giovanili, per proseguire alle 15.25 con la cerimonia inaugurale dell’evento e, dalle 15.50, con le sfide dei big europei. Sono previste più serie di 10.000 metri, con gli atleti più accreditati in pista alle 18.40 per la gara maschile e alle 19.20 per quella femminile. A seguire, le premiazioni individuali e a squadre. L’assegnazione della competizione alla Spezia conferma il ruolo della città nel panorama sportivo internazionale e valorizza il percorso di investimento e qualificazione del Campo “A. Montagna”, oggi struttura in grado di ospitare eventi di livello europeo. In questi anni La Spezia ha rafforzato la propria immagine e la propria riconoscibilità, affermandosi sempre di più come città capace di accogliere appuntamenti di rilievo nazionale e internazionale. Gli investimenti realizzati sugli impianti sportivi e sulla valorizzazione del territorio consentono oggi di ospitare eventi come la Coppa Europa dei 10.000 metri, che porterà in città atleti, staff tecnici e delegazioni da tutta Europa e richiamerà un’importante attenzione mediatica da parte di stampa e televisioni europee. Un’occasione di promozione per La Spezia, per il suo sistema sportivo e per l’intero territorio, con ricadute positive in termini di visibilità, attrattività e reputazione istituzionale. Per La Spezia si tratta di un appuntamento di forte valore sportivo, promozionale e territoriale, capace di generare visibilità per la città e di rafforzarne l’immagine come sede affidabile per grandi eventi internazionali. La manifestazione sarà anche un’importante occasione di partecipazione per cittadini, appassionati e giovani atleti: l’accesso al Campo “A. Montagna” sarà libero e gratuito, per consentire al pubblico di assistere da vicino a un’intera giornata di grande atletica internazionale.