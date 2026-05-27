Luiss Business School inaugura la nuova sede a Milano

Il Presidente dell’Università Luiss, Giorgio Fossa insieme al Presidente della Luiss Business School, Luigi Abete e al Dean Raffaele Oriani hanno accolto gli ospiti e condiviso le proprie considerazioni sul significato e l’importanza che riveste questo investimento per le strategie di sviluppo della Scuola su scala nazionale e internazionale. All’evento, che ha visto l’introduzione del Rettore della Luiss Paolo Boccardelli, hanno partecipato Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia ed il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

L’impatto dell’intelligenza artificiale su competenze, produttività e ridefinizione dei modelli di leadership e governance e il ruolo della formazione nell’accompagnare la transizione tecnologica sono stati al centro della tavola rotonda organizzata per inaugurare la nuova sede della Scuola a Milano.

Moderati da Simone Spetia, giornalista di Radio24, si sono confrontati sul tema, condividendo esperienze e sensibilità, Alessandra Carra, CEO Feltrinelli Group, Vincenzo Esposito, CEO Microsoft Italia, Andrea Guerra, CEO Prada Group e Raffaele Oriani, Dean Luiss Business School.

L’incontro ha riunito rappresentanti del mondo economico, accademico e istituzionale per una riflessione sulle grandi trasformazioni in atto e sulla necessità di sviluppare competenze manageriali sempre più solide, interdisciplinari e internazionali, in grado di accompagnare persone e organizzazioni nell’affrontare i nuovi contesti, fortemente e rapidamente condizionati dalle applicazioni dell’intelligenza artificiale e dalla transizione digitale.

Milano rappresenta un polo strategico per il modello multi-hub della Scuola che, con le sedi di Roma, Amsterdam e Dubai, consolida la propria presenza dal Nord al Sud dell’Europa e sull’area del Golfo, uno dei principali ecosistemi economici e finanziari internazionali, consentendo ai propri studenti di vivere un’esperienza internazionale e approcciare una prospettiva globale.

«Con l’apertura della sede di Milano rafforziamo la presenza della Luiss Business School in uno dei principali hub europei dell’innovazione, della finanza e dell’impresa – ha dichiarato Luigi Abete, Presidente di Luiss Business School –. Milano rappresenta per noi un osservatorio privilegiato per interpretare le trasformazioni in corso e un luogo strategico per contribuire allo sviluppo di competenze manageriali sempre più internazionali, capaci di sostenere la crescita e la competitività del tessuto imprenditoriale in un contesto segnato dall’accelerazione tecnologica e dall’impatto dell’Intelligenza Artificiale. Il ruolo delle business school diventa centrale – ha aggiunto Abete –: formare leader in grado di governare il cambiamento, con visione, competenze e consapevolezza, è una responsabilità che sentiamo con forza e che questa nuova sede ci consente di esercitare ancora più efficacemente».

L’offerta formativa Luiss Business School a Milano

La mission della Luiss Business School è la formazione di leader consapevoli, capaci di guidare le trasformazioni in atto e generare impatto sulla società: forte del suo posizionamento tra le migliori business school, testimoniato dal triplo accreditamento internazionale (Triple Crown) che impegna la Scuola a far evolvere costantemente la propria offerta formativa, orientandola allo sviluppo di competenze avanzate nei campi della leadership, dell’innovazione, della trasformazione digitale, della sostenibilità e dell’Intelligenza Artificiale, in linea con le esigenze delle imprese e delle nuove professionalità.

In questa logica è stata sviluppata l’offerta formativa su Milano con nuovi Master full time Multi‑Hub, lo sviluppo di programmi Executive dedicati ai temi finance e governance, in forte connessione con il tessuto imprenditoriale milanese, e l’offerta MBA con le formule Executive MBA e Part time MBA: attività pensate per chi vuole consolidare o accelerare la propria carriera coniugando la formazione con i propri impegni professionali.

«L’apertura della nuova sede di Milano – ha commentato il Dean Raffaele Oriani – rappresenta per noi un traguardo particolarmente importante. È l’espressione concreta di come il nostro modello educativo, che si fonda su personalizzazione, innovazione continua, attenzione alla crescita delle persone e beneficia di una faculty di eccellenza a livello internazionale, risponda a esigenze di formazione reali e necessarie per le aziende e per i territori. Con l’approccio multi-hub, formiamo talenti, manager e professionisti mettendo al centro visione strategica, capacità analitiche e pensiero critico e fornendo gli strumenti utili ad affrontare la complessità delle sfide dei nostri tempi e ad agire con responsabilità».

La sede a Milano

La nuova sede della Luiss Business School, con ingresso da via Maroncelli 16 e Via Quadrio 17, nel cuore di Milano, rappresenta uno spazio all’avanguardia pensato per favorire un’esperienza formativa innovativa e immersiva. Con una superficie di 2.000 metri quadrati distribuiti su tre piani, la sede dispone di 15 aule dotate di tecnologie audio-video di ultima generazione, tra cui ambienti con soluzioni immersive e videowall per simulazioni avanzate. Gli spazi accolgono complessivamente 530 posti a sedere e includono una sala eventi da 90 posti, progettata per ospitare incontri, workshop e momenti di networking. Completano la struttura uffici dedicati, oltre ad aree e sale a disposizione di studenti e docenti, configurando un ecosistema moderno e dinamico, in linea con le esigenze della formazione manageriale contemporanea.