Finale da urlo per “Mr. Oro - Tutto ha un prezzo”: in 300mila per l’ultima puntata

Si ha una storia vera, curiosa o emozionante da raccontare legata a un gioiello di famiglia? Oppure si è in possesso di oro da valutare e lo si vuole fare con i massimi esperti del settore, magari davanti alle telecamere di DMAX? Se la risposta è sì, questa è in assoluto la migliore occasione per partecipare alla trasmissione televisiva “Mr. Oro - Tutto ha un prezzo”, che sta spopolando nel nostro paese. Stiamo parlando del “fenomeno" chiamato Mr. Oro d'Oro che con 300mila spettatori incollati allo schermo per il finale di stagione ha dimostrato tutta la forza del suo format incentrato sulla trasparenza e sulle emozioni delle persone comuni.