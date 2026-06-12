Finale da urlo per “Mr. Oro - Tutto ha un prezzo”: in 300mila per l’ultima puntata

Si ha una storia vera, curiosa o emozionante da raccontare legata a un gioiello di famiglia? Oppure si è in possesso di oro da valutare e lo si vuole fare con i massimi esperti del settore, magari davanti alle telecamere di DMAX? Se la risposta è sì, questa è in assoluto la migliore occasione per partecipare alla trasmissione televisiva “Mr. Oro - Tutto ha un prezzo”, che sta spopolando nel nostro paese. Stiamo parlando del “fenomeno" chiamato Mr. Oro d'Oro che con 300mila spettatori incollati allo schermo per il finale di stagione ha dimostrato tutta la forza del suo format incentrato sulla trasparenza e sulle emozioni delle persone comuni.
Ora è possibile partecipare alla seconda stagione
L'incredibile riscontro di pubblico per Mr. Oro d'Oro di 300mila spettatori ha spinto la produzione a mettersi subito al lavoro sui nuovi episodi. Questa innovativa serie factual, prodotta da GiUMa e trasmessa con successo su DMAX (canale 52 del digitale terrestre), fa dell'autenticità il suo punto di forza principale. Proprio per questo motivo, le riprese sul campo sono in corso in questo preciso momento. Se si vuole proporre il proprio oro e raccontare la propria esperienza personale, basterà recarsi da lunedì a giovedì, dalle ore 10 alle 17, nella sede Compro Oro d’oro situata in via Pacini 39 a Milano (comodissima da raggiungere, in zona piazzale Loreto/piazza Piola).
Trasparenza e professionalità sotto i riflettori
Portare i propri oggetti preziosi in questa sede durante le registrazioni significa non solo ricevere una quotazione professionale ai vertici del mercato, ma anche avere l'opportunità di vivere un'esperienza televisiva indimenticabile, assistiti da un team di professionisti che ha saputo conquistare l'affetto di centinaia di migliaia di italiani.
I punti vendita ufficiali del gruppo
Ricordiamo che il gruppo è una realtà solida che va ben oltre la singola apparizione televisiva. La strutturata rete Compro Oro d’Oro accoglie i propri clienti con la massima serietà in tutte le sue prestigiose sedi dislocate sul territorio, posizionate specificamente a Milano, Cormano, Bresso e Torino.