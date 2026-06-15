Flipper, l'estate risolta: arriva il salva infradito made in italy per le flip flop rotte

Quante volte è capitato di rompere le infradito usate in casa, in spiaggia, in palestra, in viaggio, in vacanza? Plastica buttata senza pensarci due volte e portafoglio riaperto per comprarne delle nuove, spreco infinito che ora è possibile evitare risparmiando soldi e rispettando la natura: un'idea tutta Made in Italy, riconosciuta con le 4R del Ministero dell'Ambiente: Riduci, Riusa, Ricicla, Recupera. Si chiama "Flipper" ed è un piccolo accessorio che permette di riparare le infradito nella parte centrale, quella più fragile e soggetta a sollecitazione, senza doverle più buttare. Semplicissimo da utilizzare, Flipper è un disco in materiale plastico riciclato, progettato per incastrarsi perfettamente nella suola e bloccare la fascetta centrale. Si trova in vendita online facilmente e può facilmente salvare la vostra estate, oltre a evitare un rifiuto che se non smaltito adeguatamente può metterci fino a 100 anni per degradarsi e va ad aumentare il problema delle microplastiche che sta uccidendo l'ecosistema del nostro pianeta.

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