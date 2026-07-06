Da stasera Tuttosport è su YouTube!

Abbiamo aggiunto un pezzo alla nostra redazione: un vero e proprio studio televisivo. E, da questa sera, Tuttosport trasmetterà live su YouTube, dallo stesso luogo dove si costruisce il giornale ogni giorno. A ottant’anni, Tuttosport non smette di guardare al futuro e di pensare in modo giovane. Il modo di fare informazione cambia e si allarga il numero di canali attraverso i quali raccontarvi le notizie e le storie di sport. Da oggi lo faremo anche su YouTube con una trasmissione live che andrà in onda dalle 19 alle 20. Si chiama “Aperimercato”, perché proprio all’ora dell’aperitivo, vi offrirà le notizie di calciomercato prima di tutti e le approfondirà con i commenti dei nostri giornalisti e degli esperti, come Nicolò Schira.
E ci saranno anche collegamenti con gli inviati nei ritiri delle squadre e alle amichevoli internazionali (ci sarà addirittura un inviato speciale in Australia per raccontarvi in video il tour della Juve) e avranno spazio su Wimbledon, la Formula 1, basket e i grandi eventi sportivi. E poi non perdetevi le altre due rubriche: “Prima pagina”, che andrà in onda dalle 8 del mattino e sarà un video che riassumerà in modo veloce ed efficace le principali notizie del giorno, così saprete tutto prima degli altri. E poi “Tutto chiaro”, la rubrica che finalmente vi spiegherà le notizie e cosa c’è dietro le notizie. Insomma, iscrivetevi al canale perché da oggi ci sarà da divertirsi.