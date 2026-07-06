Da stasera Tuttosport è su YouTube!

Abbiamo aggiunto un pezzo alla nostra redazione: un vero e proprio studio televisivo. E, da questa sera, Tuttosport trasmetterà live su YouTube , dallo stesso luogo dove si costruisce il giornale ogni giorno. A ottant’anni, Tuttosport non smette di guardare al futuro e di pensare in modo giovane. Il modo di fare informazione cambia e si allarga il numero di canali attraverso i quali raccontarvi le notizie e le storie di sport. Da oggi lo faremo anche su YouTube con una trasmissione live che andrà in onda dalle 19 alle 20. Si chiama “ Aperimercato ”, perché proprio all’ora dell’aperitivo, vi offrirà le notizie di calciomercato prima di tutti e le approfondirà con i commenti dei nostri giornalisti e degli esperti, come Nicolò Schira.

E ci saranno anche collegamenti con gli inviati nei ritiri delle squadre e alle amichevoli internazionali (ci sarà addirittura un inviato speciale in Australia per raccontarvi in video il tour della Juve) e avranno spazio su Wimbledon, la Formula 1, basket e i grandi eventi sportivi. E poi non perdetevi le altre due rubriche: “Prima pagina”, che andrà in onda dalle 8 del mattino e sarà un video che riassumerà in modo veloce ed efficace le principali notizie del giorno, così saprete tutto prima degli altri. E poi “Tutto chiaro”, la rubrica che finalmente vi spiegherà le notizie e cosa c’è dietro le notizie. Insomma, iscrivetevi al canale perché da oggi ci sarà da divertirsi.