Impianti sportivi tra Codice degli Appalti e del Terzo settore: al Senato un confronto costruttivo per far crescere il sistema sportivo nazionale

ROMA, 6 luglio 2026 - Un confronto costruttivo per la crescita del sistema sportivo nazionale, con focus specifici sulla gestione degli impianti e sul dialogo tra Pubblica Amministrazione e mondo dell’associazionismo. E’ quanto emerso lunedì 6 luglio, all’interno della Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani (Senato della Repubblica), in occasione del convegno “Enti e Impianti sportivi: tra il Codice degli Appalti e il Codice del Terzo settore”. Promosso dal Senatore Raffaele Speranzon e organizzato da OPES, in collaborazione con ANAC e con il patrocinio di Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Ministro per lo Sport e i Giovani, CONI, CIP, Sport e Salute e ANCI, l’incontro ha richiamato esperti del settore amministrativo, giuridico e sportivo e rappresentanti delle Istituzioni. Tra i presenti, il Viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, il Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro, e i Presidenti Marco Giunio De Sanctis (CIP), Giovanni Malagò (FIGC) e Beniamino Quintieri (ICSC). Gli interventi hanno evidenziato come punti cardinali la necessità di snellire la burocrazia, la definizione dei confini normativi tra Codice degli Appalti e del Terzo settore e l’importanza dell’applicazione di modelli di co-programmazione e co-progettazione tra Pubblica Amministrazione e privato sociale, con l’intento di valorizzare l’impatto sociale generato dagli Enti non-profit, anche quando sono chiamati a gestire o ristrutturare un impianto sportivo e a realizzare servizi per i cittadini. “Come Presidente Nazionale di OPES e membro della Giunta Nazionale CONI - ha dichiarato a margine dell’evento Juri Morico - sono orgoglioso di aver promosso e organizzato, insieme ad ANAC, un simile convegno. Il contributo offerto da voci autorevoli, a partire dal Viceministro Bellucci, dal sottosegretario Barbaro e dai presidenti De Sanctis, Malagò e Quintieri, unito a pregevoli interventi tecnici, ci ha permesso di mettere a fuoco i problemi. Sono certo che le riflessioni emerse in questa giornata si riveleranno utili anche per la classe politica, chiamata ad individuare le soluzioni più idonee per rilanciare il sistema sportivo nazionale e le sue infrastrutture, soprattutto quelle che ogni giorni, accogliendo bambini e cittadini di ogni età, svolgono una funzione sociale, pedagogica e di promozione del benessere psico-fisico. L’impegno di OPES non si esaurirà dopo questo momento formativo, ma continuerà con ancora più vigore. Vogliamo aiutare le ASD e SSD affiliate, e più in generale tutto lo sport di base, sociale e per tutti, a cogliere le opportunità di sviluppo e ad essere protagoniste del cambiamento. Per raggiungere il nostro nobile obiettivo, sono necessarie sia la formazione continua dei dirigenti sia occasioni di dialogo tra Istituzioni, autorità, rappresentanti del mondo dello sport e del non-profit, professionisti e singoli cittadini impegnati nel promuovere il bene comune”. Durante il convegno, Valeria Panzironi (Direttore strategie, progetti e sviluppo di Sport e Salute) ha offerto una fotografia nitida dello stato dell’arte dell’impiantistica sportiva in Italia, un patrimonio, che come ha sottolineato il Prof. Luigi Melica (Direttore del Dipartimento Scienze giuridiche, Università del Salento), si incastona al centro della riforma costituzionale. Al centro del dibattito, naturalmente, il nodo normativo. Come dialogano Codice degli Appalti e del Terzo settore? Come si bilancia la tutela della concorrenza con la valorizzazione dell’impatto sociale degli enti non-profit anche quando sono chiamati a realizzare, ristrutturare o gestire un impianto sportivo? A queste domande hanno risposto Consuelo Del Balzo (Avvocato e consigliere ANAC) e Ilario Sorrentino (già dirigente dell’ufficio vigilanza concessioni e PPP di ANAC), mentre l’Onorevole Sara Kelany si è soffermata sulle iniziative parlamentare inerenti al tema. Se l’avvocata Stefania Pensa e il Prof. Alberto Zito (Professore di Diritto Amministrativo, Università di Roma Tor Vergata) si sono confrontati rispettivamente sulle condizioni per cui è ammissibile un affidamento diretto di un impianto sportivo ad una ASD o SSD e sulle grandi opportunità del project financing come volano per l’ammodernamento delle strutture sportive, Debora Miccio (Responsabile Direzione commerciale e Marketing ICSC) ha tracciato i modelli di sostenibilità finanziaria, indispensabili per sostenere gli investimenti nel lungo periodo. Infine, argomenti cruciali, come la responsabilità erariale per gli affidatari, l’abbattimento delle barriere per accedere alla pratica sportiva, il ruolo delle palestre scolastiche come “beni comuni” da aprire alla cittadinanza e il modello di promozione sportiva nei contesti oratoriali, sono stati discussi rispettivamente da Andrea Giordano (Magistrato della Corte dei Conti), Flavio Siniscalchi (Capo dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri), Stefania Dota (Vice Segretario generale ANCI) e Ciro Bisogno (Presidente nazionale PGS e coordinatore Enti di Promozione Sportiva).