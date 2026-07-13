Food e sport festival: due giorni dedicati al connubio tra sana alimentazione e pratica sportiva 

La XV edizione del Festival del Calcio Italiano e dello Sport prosegue con il Food & Sport Festival , secondo appuntamento della kermesse ideata e prodotta dal giornalista e Project Manager Donato Alfani. Un evento dedicato al connubio tra attività sportiva e sana alimentazione , che valorizza il ruolo del buon cibo come elemento fondamentale per il benessere psicofisico di atleti, sportivi e appassionati. Un format esclusivo che promuove la cultura di uno stile di vita sano, evidenziando come una corretta alimentazione rappresenti un pilastro imprescindibile per la salute, la qualità della vita e la performance sportiva. In compagnia di esperti del settore e qualificati professionisti, l'obiettivo è quello di promuovere uno stile di vita sano, nel quale alimentazione equilibrata e attività fisica si integrino per favorire il benessere della persona e delle comunità, senza rinunciare al gusto delle eccellenze enogastronomiche locali e nazionali.

Protagonisti dell'iniziativa saranno dietisti, nutrizionisti, docenti universitari e ricercatori di riconosciuta esperienza nei settori dell'agroalimentare, della nutrizione e della sostenibilità ambientale, che offriranno approfondimenti e spunti di riflessione sul valore di una corretta alimentazione come alleata della salute. Ricco il programma degli approfondimenti, che offrirà un'ampia panoramica su temi di grande attualità e rilevanza: dalle differenze nutrizionali tra agricoltura biologica e agricoltura convenzionale ai disturbi del comportamento alimentare e alle patologie correlate, fino alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche della Toscana. Un focus particolare sarà dedicato ai prodotti certificati DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta), autentica espressione della qualità, della tradizione e dell'identità del territorio.

L'appuntamento, al quale sarà possibile accedere gratuitamente, si terrà presso l'Auditorium AIA – Stadio Città di Arezzo e sarà aperto a cittadini, visitatori, studenti, associazioni e professionisti del settore. Un'opportunità per approfondire il valore della corretta alimentazione e dell'attività sportiva, rafforzando il dialogo tra sport, cultura, territorio e comunità. Per il secondo anno consecutivo, Arezzo si conferma Capitale Italiana del Calcio e dello Sport, riaffermando la propria vocazione a ospitare eventi di rilievo nazionale, atti a promuovere i valori dello sport e di valorizzazione del territorio. Un ringraziamento speciale è rivolto alla famiglia Manzo e, in particolare, al Presidente Guglielmo Manzo, il cui costante supporto ha contribuito in maniera determinante alla crescita del Festival e alla realizzazione di iniziative di alto profilo nel Territorio Toscano.