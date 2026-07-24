Presentate le nuove commissioni ACI Sport. Il presidente La Russa: "La forza della squadra al centro del nostro progetto"

La Giunta Sportiva dell’ ACI , riunitasi nel pomeriggio di oggi a Roma, sotto la presidenza di Geronimo La Russa , ha deliberato la nuova composizione delle Commissioni Sportive . Le Commissioni operano per singola specialità e hanno tra i propri compiti quello di elaborare proposte tecniche e regolamentari, organizzare e promuovere i campionati nazionali e le serie titolate, supportare l'attività agonistica e il reclutamento dei giovani talenti. “Desidero innanzitutto ringraziare - dichiara il presidente dell’ACI Geronimo La Russa - chi, fin qui, ha contribuito a dare un sostegno importante alle attività svolte da dalle singole Commissioni. Allo stesso tempo auguro buon lavoro ai numerosi nuovi componenti, sicuro che sapranno raggiungere gli obiettivi prefissati”.

La Russa: "Professionalità e competenza nelle diverse Commissioni"

“Il metodo che ci ha portato alle nuove composizioni - prosegue Geronimo La Russa - è stato dettato innanzitutto dalla professionalità e dalla competenza di chi farà parte delle diverse Commissioni”. “Sono certo che a rendere sempre più competitivo e qualificato l’impegno della nostra Federazione Sportiva - spiega il presidente dell’ACI - sarà il lavoro di squadra. Solo in questo modo sarà possibile raggiungere traguardi ambiziosi e importanti come quelli che abbiamo l’obbligo di prefissarci“. “Poter, poi, contare sull’esperienza di campioni come Miky Biasion o Riccardo Patrese, solo per citare due nomi, sarà un valore aggiunto a completamento di un team che farà proprio della coesione e della voglia di fare il suo elemento distintivo. Così come la dedizione e la professionalità di Giuseppe Zagami e Raffaele Pelillo, fondamentali nel percorso effettuato fin qui, risulteranno sempre centrali nei lavori delle Commissioni e determinanti per poter effettuare le scelte migliori” .