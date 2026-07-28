Innovazione e qualità: il brand Saratoga festeggia i 60 anni con un gran concorso© .

Dal 1966 ad oggiha trasformato radicalmente il mondo del bricolage e dell’edilizia e ha costruito la propria reputazione e notorietà combinando tradizione artigianale e innovazione tecnologica per fornire prodotti, soluzioni e supporto affidabili ed efficaci a generazioni di professionisti, artigiani e appassionati del fai da te. Saratoga è un riferimento autorevole e riconosciuto nel settore dei sigillanti e delle soluzioni per il ripristino e la manutenzione professionale. E’ presente in più di 30 Paesi al mondo tramite una rete capillare di rivenditori/grossisti di ferramenta e grandi catene di distribuzione. La storia del suo brand è indissolubilmente legata a tre prodotti iconici che nel corso del tempo hanno conquistato la fiducia di chi lavora quotidianamente in cantiere, in garage o in giardino e sono diventati veri e propri standard di mercato:

BIANCOSAN, il silicone sigillante per sanitari, bagni, cucine e ambienti umidi in genere, il cui successo è

legato alla sua straordinaria capacità di mantenere inalterata per oltre dieci anni un’elevata protezione

contro la muffa.