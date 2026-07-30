Sei giorni tra film e sport: gran successo per il Football & Sport Film Festival

Il Circolo Tennis Giotto ha ospitato, dal 22 al 27 Luglio 2026, il Football & Sport Film Festival e i relativi Football & Sport Film Awards, appuntamenti inseriti nel programma della XV edizione del Festival del Calcio Italiano e dello Sport. Nel corso delle sei serate, l'iniziativa ha saputo unire sport e cultura in un connubio di grande valore sociale, raccontando storie già entrate nella leggenda e celebrando protagonisti, imprese e realtà che hanno lasciato un segno indelebile nel panorama sportivo italiano.

La serata inaugurale si è aperta con l’emozionante omaggio a Igor Protti, “L’Eroe Romantico del Calcio”, primo coinvolgente capitolo del percorso a tinte cinematografiche. Da qui ha preso forma un viaggio tra storie, identità e memoria sportiva: dalla gloriosa storia centenaria del Poggibonsi, celebrata in “Leoni”, al terzo appuntamento dedicato a “Cattivi Maestri”, il toccante docufilm incentrato sulla vita di Vincenzo Fuoco, ex calciatore per anni vessato e protagonista di una storia di abusi, ma anche e soprattutto di rivalsa.

Il viaggio è poi proseguito con la storia di riscatto e rinascita de L’Aquila 1927 con “Domani è arrivato”, prima di approdare alle gesta della Nazionale italiana Under 19, raccontate intensamente in “Vestire l’Azzurro”. A chiudere il percorso, il racconto del centenario del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle con “Saeculum – 100 anni di successi e tradizioni”, un excursus tra imprese, valori e tradizioni che hanno segnato un secolo di sport italiano.

Sei storie diverse, un unico filo conduttore, con la città di Arezzo a fare da sfondo. «Giunti al terzo evento della XV edizione del Festival, il bilancio è più che positivo», spiega Maria Antonietta Di Tommaso, Assessore allo Sport del Comune di Arezzo, «Come dichiarato un mese fa, quando ci siamo conosciuti in occasione di Sport & Salute Festival, Arezzo è orgogliosa di aver ospitato per il secondo anno consecutivo il Festival del Calcio italiano e dello Sport. Il mio invito è di continuare così, perché il lavoro svolto è sotto gli occhi di tutti ed è per noi importantissimo che i valori dello sport vengano messi in risalto costantemente, proprio come accade in queste occasioni. Siamo contenti e di ciò e per tale ragione, a nome del comune di Arezzo, ci tengo a ringraziarvi».

A seguire, le parole di Luca Benvenuti, Presidente del Circolo Tennis Giotto di Arezzo: «È stata una settimana intensa, frutto di un grande lavoro. Sei serate ricche di emozioni, approfondimenti e spunti di riflessione. I docufilm proiettati hanno saputo avvicinare il pubblico ai valori che ogni giorno cerchiamo di promuovere attraverso la nostra attività. Il Circolo Tennis Giotto, che rappresento con orgoglio, vi ringrazia per aver scelto la nostra struttura come palcoscenico del Football & Sport Film Festival. Siamo felici di avervi accolto e possiamo dire che questa è ormai diventata anche casa vostra».

Il Presidente del Festival del Calcio Italiano e ideatore della manifestazione, Donato Alfani, ha così commentato il successo dell’iniziativa: «Un’occasione speciale, come hanno dimostrato anche le reazioni del pubblico presente in sala. Questo rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto e per questo desideriamo ringraziare di cuore tutto lo staff del Circolo Tennis Giotto per l’ospitalità e la preziosa collaborazione. Grazie a loro è stato possibile avere il privilegio di assistere alla proiezione di queste straordinarie pellicole».

Il Festival del Calcio Italiano e dello Sport ringrazia a sua volta il Circolo Tennis Giotto per l’ospitalità e l’impegno.

Per il secondo anno consecutivo, Arezzo è stata scelta come Capitale italiana del Calcio e dello Sport, riaffermando la propria vocazione ad ospitare eventi di rilievo nazionale, atti a promuovere i valori dello sport e di valorizzazione del territorio.

Un ringraziamento speciale è rivolto alla famiglia Manzo e, in particolare, al presidente Guglielmo Manzo, il cui costante supporto ha contribuito in maniera determinante alla crescita del Festival e alla realizzazione di iniziative di alto profilo nel territorio toscano.