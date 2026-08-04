Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Giampaolo Ricci. Non solo sport. Ecco come è nata la scuola in Tanzania

L'intervista su ASI Play dove racconta in esclusiva la sua vita dentro e fuori dal campo con un occhio particolare alla solidarietà
5 min
Giampaolo Ricci. Non solo sport. Ecco come è nata la scuola in Tanzania

“Abbiamo costruito aule, dormitori, laboratori e anche un campo da basket, uno da pallavolo e uno sterrato con le porte per giocare a calcio. Un sogno diventato realtà, quello di una scuola in Tanzania e che oggi accoglie decine di ragazze e ragazzi. Non stiamo cercando di cambiare soltanto la vita di quei ragazzi, ma anche quella delle loro famiglie, degli insegnanti e di tutte le persone che lavorano nella struttura. È una piccola goccia, ma tante piccole gocce possono davvero formare un oceano”. Queste le parole di Giampaolo Ricci, Nazionale di Basket e capitano dell'Olimpia Milano campione d’Italia,

In una intervista per la piattaforma tv di ASI, ASI Play, racconta in esclusiva la sua vita dentro e fuori dal campo con un occhio particolare alla solidarietà e alla sua Amani Education, che da anni aiuta i bambini nel continente africano e che è entrata in ASI, Associazioni Sportive e Sociali Italiane attraverso il suo Terzo Settore e l’Area Cultura coordinata da Michele Cioffi.

 

La storia di Vanessa Casu e del suo cane guida Pancake

Di particolare interesse anche la storia di Vanessa Casu che coinvolgerà nel profondo: cantautrice, batterista, atleta di kickboxing e content creator italiana. Romana, laureata in Comunicazione, Media e Giornalismo a La Sapienza, Vanessa ha perso completamente la vista all'età di 20 anni. Sui social e media, con il suo modo ironico e diretto, racconta la sua quotidianità e smonta gli stereotipi legati alla disabilità, con un compagno speciale: il suo cane-guida Pancake. 

Spazio poi alla voce del Segretario Generale di ASI Achille Sette che traccia, prima delle vacanze estive, un bilancio complessivo indicando orizzonti e obiettivi da perseguire e raggiungere nel prossimo futuro. 

 

E poi i servizi sui tuffi dalle grandi altezze di Marmeeting, l’Integration Cup (il torneo conclusivo dei “Mundialido” che si gioca nelle varie città italiane ed europee e nel quale si sfidano le comunità di origine straniera residenti), i Mondiali di Paracadutismo, l’approfondimento sulle tute ignifughe nel mondo dei motori e il punto di Italo Cucci sulle prospettive della Nazionale italiana. 

 

Tutto questo e tanto altro nella puntata di ASI Play di agosto e negli approfondimenti dedicati, disponibili sul sito https://asiplay.asinazionale.it/ in cui si potrà trovare un racconto ricco di contenuti e approfondimenti esclusivi che attraversano il mondo dello sport, della cultura e dell’innovazione sociale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Altre Notizie

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS