Aeroporti di Roma e ASI portano lo Sport nei terminal di Roma-Fiumicino con Move and Fly

ROMA - Il miglior aeroporto d’Europa accresce ulteriormente la propria qualità dedicando due spazi alle attività sportive dei viaggiatori. L’obiettivo è quello di trasformare il tempo di attesa in tempo di valore, portando lo sport in uno dei luoghi simbolo del viaggio e dell’incontro tra persone e culture; da qui nasce “ Move and Fly ”, il progetto sviluppato da ASI, Associazioni Sportive e Sociali Italiane con Aeroporti di Roma, che punta a integrare momenti di attività fisica nell’esperienza dei passeggeri all’interno dell’aeroporto Leonardo da Vinci a Fiumicino. Il progetto prevede l'installazione di due aree - una per yoga e fitness, l’altra dedicata al mini golf - all’interno delle zone Partenze dei Terminal T1 e T3, nelle quali i passeggeri potranno tramutare la loro attesa in momenti di svago e benessere. Ogni postazione prevede la presenza di istruttori qualificati - con padronanza della lingua inglese - che accompagneranno i viaggiatori con indicazioni tecniche. “ L’aeroporto è uno spazio particolare che in genere è sinonimo di sedentarietà - ha sottolineato il Presidente dell’ASI Claudio Barbaro - aver dato vita a questa iniziativa è per noi motivo di grande orgoglio. È un esperimento che - laddove dovessimo trovare la medesima disponibilità - anche in altri aeroporti italiani. È un’iniziativa che speriamo possa prendere piede anche a livello nazionale. La fruizione estemporanea delle attività sportive è un messaggio unico, il mondo dello sport non potrà che trarne beneficio, così come ne trarrà beneficio tutta la comunità che avrà modo di transitare in questo aeroporto. Lo sport non conosce linguaggi, ha un linguaggio universale che è quello del corpo che consente di poter interagire a qualsiasi livello senza bisogno di parlare la stessa lingua ”.

"Progettualità a vantaggio del passeggero"

L’amministratore delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone ha evidenziato l’importanza della qualità nei tempi di attesa dei viaggiatori. “È un’iniziativa che si aggiunge a una serie di nuove progettualità a vantaggio del passeggero - ha sottolineato l’AD di Aeroporti di Roma - all’insegna del movimento e del benessere fisico e mentale. L’aeroporto è uno snodo funzionale dove si arriva per poter partire in modo rapido, semplice e sicuro, ma vuol essere anche un luogo che vuol diventare una parte significativa dello stesso viaggio. È la testimonianza di un’importante cooperazione istituzionale con l’ASI, speriamo che questo sia solo un punto di inizio, siamo convinti che questa novità verrà ben recepita dai numerosi viaggiatori in transito a Fiumicino”.

"Risposta adeguata alla domanda di servizi di qualità"

A fare gli onori di casa al Terminal 1 dello scalo romano c’era anche il sindaco di Fiumicino Mario Baccini. “L’aeroporto Leonardo da Vinci diventa sempre un punto di riferimento nazionale e internazionale - ammette il primo cittadino - e attraverso la cultura dell’accoglienza migliora i propri servizi compresi anche nella città che lo ospita. Questo punto di riferimento per il benessere mentale, fisico e sportivo, è significativo perché davanti a una maggiore domanda della qualità dei servizi, c’è una risposta altrettanto adeguata. Ringrazio Aeroporti di Roma per migliorarsi sempre e per aver consolidato la cultura di non chiudersi dentro al proprio aeroporto, ma di guardare anche fuori dall’aeroporto perché l’aeroporto è integrazione con la città di Fiumicino e ovviamente anche di Roma”.