Fondazione LAPS apre a Cascais una delle più grandi case rifugio del Portogallo per le vittime di violenza domestica

Per Fondazione LAPS, allontanare le vittime da una situazione di violenza è una priorità urgente, ma rappresenta soltanto il primo passo di un percorso molto più lungo. La sfida prosegue dopo l’emergenza: riconquistare l’autonomia, trovare una casa e un lavoro, garantire stabilità ai figli, ricostruire le reti sociali e creare le condizioni affinché ogni persona possa sviluppare un nuovo progetto di vita senza dipendere dall’autore della violenza. La nuova casa è stata quindi concepita non soltanto come luogo di protezione e sicurezza, ma anche come punto di partenza dal quale le vittime possano ricostruire la propria vita. L’obiettivo è intervenire sui diversi ambiti essenziali per recuperare l’autonomia e assicurare una piena integrazione nella società.

- In occasione della Giornata Internazionale della Nonviolenza,apre auna delle più grandi case rifugio del Portogallo per le vittime di violenza domestica, rafforzando il proprio impegno nella protezione e nel sostegno all’integrazione delle persone che hanno bisogno di allontanarsi da situazioni di violenza e pericolo. Si tratta della seconda casa di Fondazione LAPS in Portogallo, dopo la realizzazione della prima struttura a Funchal nel 2021. Il nuovo progetto ha richiesto un impegno economico di circa 900.000 euro da parte di Fondazione LAPS, che quest’anno celebra il suo decimo anniversario. La casa nasce da una collaborazione con il Comune di Cascais, che ha messo a disposizione l’immobile. Dotata di ampie misure di sicurezza, sia tecniche sia in termini di personale, la nuova struttura è stata predisposta per garantire sicurezza, dignità e privacy alle vittime e alle loro famiglie. Le prime ospiti sono già state individuate. Ogni camera di questa struttura di accoglienza temporanea può ospitare le madri insieme ai propri figli ed è dotata di bagno privato.

Joana Lemos Elkann: aiutiamo le vittime a ricostruirsi una vita

«Offrire a una vittima un luogo sicuro in cui vivere è assolutamente essenziale, ma non è sufficiente. Dobbiamo aiutare le vittime a riconquistare la propria autonomia, la fiducia in sé stesse e la libertà di ricostruire la propria vita. Come società abbiamo ancora moltissimo lavoro da fare, dalla prevenzione e sensibilizzazione all’integrazione delle vittime e alla semplificazione delle procedure che, in un momento di estrema vulnerabilità, non devono trasformarsi in un ulteriore ostacolo. Questa casa rappresenta una risposta concreta a questa sfida, ma vogliamo anche che sia un punto di partenza per fare di più e fare meglio. Desidero ringraziare il Comune di Cascais, che ha creduto in questo progetto e ha messo a disposizione l’immobile, così come le aziende che hanno scelto di sostenerci, tra cui Sonae. Un problema di queste dimensioni può essere affrontato soltanto attraverso uno sforzo collettivo che coinvolga l’intera società», afferma Joana Lemos Elkann, vicepresidente di Fondazione LAPS.

Fondazione LAPS intende inoltre utilizzare il progetto per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla portata della violenza domestica in Portogallo e promuovere una riflessione sugli ostacoli che continuano a impedire alle vittime di uscire definitivamente dai cicli di violenza. Nonostante i progressi compiuti, resta ancora molto da fare per migliorare il coordinamento tra i diversi servizi di assistenza e semplificare le procedure che le vittime devono affrontare. Abitazione, lavoro, indipendenza economica, sostegno ai figli e coordinamento tra le diverse organizzazioni coinvolte sono tutti fattori decisivi affinché l’uscita da una situazione di violenza possa trasformarsi in un autentico nuovo inizio.

Lapo Elkann: orgoglioso di questo traguardo

«Quest’anno LAPS celebra il suo decimo anniversario e sono orgoglioso che questo importante traguardo coincida con l’apertura della nostra seconda Casa LAPS in Portogallo. Un luogo sicuro per le madri e i loro figli e, soprattutto, un luogo in cui possano ricominciare, riconquistare la propria libertà e costruire un nuovo futuro. Nessuno dovrebbe mai essere costretto a rimanere in un ambiente violento semplicemente perché non ha una casa o un altro luogo dal quale ripartire. La violenza priva le vittime di una delle cose più preziose che abbiamo: la libertà. Attraverso LAPS vogliamo dare un contributo concreto affinché le vittime di violenza possano riconquistare quella libertà che dovrebbe appartenere a ogni persona, ovunque nel mondo», afferma Lapo Elkann, fondatore e presidente di Fondazione LAPS.

La collaborazione con il Comune di Cascais è stata determinante per la realizzazione del progetto, a partire dalla messa a disposizione dell’immobile. La casa è stata acquistata dal Comune di Cascais e successivamente concessa a Fondazione LAPS per la realizzazione di questo progetto, rafforzando il lavoro svolto congiuntamente dalla Fondazione e dall’amministrazione comunale. Il progetto è iniziato durante il mandato di Carlos Carreiras come sindaco e viene ora completato sotto la guida del sindaco Nuno Piteira Lopes, a testimonianza della continuità dell’impegno del Comune di Cascais nella lotta contro la violenza domestica e nel sostegno alle vittime. L’apertura rafforza ulteriormente la collaborazione tra la Fondazione LAPS e il Comune di Cascais. Nel giugno 2025, il Comune di Cascais ha conferito a Lapo Elkann la Medaglia Municipale al Merito per la Solidarietà, riconoscendo il lavoro e le iniziative a impatto sociale sviluppate dalla Fondazione nel territorio comunale.

«Una vittima di violenza domestica non deve trovarsi di fronte a una scelta impossibile tra la paura e la mancanza di alternative. Proteggere le persone a rischio è una responsabilità che assumiamo senza esitazioni. Questo significa garantire la loro sicurezza, ma anche creare le condizioni affinché le vittime possano riconquistare la propria autonomia e ricostruire la propria vita. Questa casa rappresenta una risposta concreta a questo impegno: un luogo sicuro per chi ha bisogno di protezione, ma anche un’opportunità per ricominciare. A Cascais vogliamo che tutti sappiano che, quando hanno bisogno di aiuto, esiste un sostegno e c’è una comunità che non li lascerà indietro. La lotta alla violenza domestica è una priorità per Cascais e continuerà a esserlo. Continueremo a rafforzare i nostri servizi, a lavorare insieme in rete e a fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità affinché nessuno debba rimanere in una situazione di violenza perché non ha un altro posto dove andare», afferma Nuno Piteira Lopes, sindaco di Cascais.

L’iniziativa coinvolge anche aziende e partner privati, tra cui Sonae, nell’ambito di una mobilitazione congiunta dei settori sociale, pubblico e imprenditoriale. Casa LAPS Cascais sarà gestita quotidianamente da Espaço V – Servizio di Sostegno e Assistenza di Cascais per le Vittime di Violenza Domestica, sotto la supervisione di Fondazione LAPS.

La cerimonia di inaugurazione tenutasi oggi sarà seguita dall’arrivo delle prime ospiti, già individuate. La data riveste un significato particolare perché coincide con la Giornata Internazionale della Nonviolenza, istituita dalle Nazioni Unite come occasione per promuovere una cultura di pace, tolleranza e nonviolenza, in particolare attraverso l’educazione e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica.

La casa apre in un momento in cui la violenza domestica continua a rappresentare un problema di grande rilevanza in Portogallo. Secondo il Rapporto Annuale sulla Sicurezza Interna 2025, sono stati segnalati 29.644 casi di violenza domestica, pari a circa 2.500 al mese. Circa il 69% delle vittime erano donne, mentre l’85,5% degli episodi riguardava violenza contro il coniuge o una persona in una relazione equivalente. I dati ufficiali più recenti mostrano come il problema rimanga particolarmente urgente. Tra aprile e giugno 2026, la Polizia di Pubblica Sicurezza e la Guardia Nazionale Repubblicana hanno registrato 7.871 episodi di violenza domestica. Nello stesso periodo, 1.390 persone hanno dovuto trovare accoglienza attraverso la Rete Nazionale di Sostegno alle Vittime di Violenza Domestica, tra cui 681 donne e 688 bambini, mentre 6.522 persone sono state interessate da misure di protezione tramite teleassistenza. Durante lo stesso trimestre, sette persone — tre donne, tre bambini e un uomo — sono state uccise nell’ambito di episodi di violenza domestica, secondo i dati ufficiali pubblicati dalla Commissione per la Cittadinanza e l’Uguaglianza di Genere.

Fondazione LAPS: 10 anni al fianco delle persone vulnerabili

Creata nel 2016 da Lapo Elkann, Fondazione LAPS celebra dieci anni di attività dedicati al sostegno di bambini, giovani e persone in situazioni di vulnerabilità. In Italia e in Portogallo ha sviluppato progetti per contrastare povertà, esclusione sociale, dipendenze e violenza, collaborando con istituzioni pubbliche, organizzazioni sociali e aziende. Nell’ultimo decennio, la Fondazione ha promosso iniziative educative, sociali e sanitarie, sostenuto famiglie svantaggiate, persone senza dimora e anziani in condizioni di isolamento e risposto a emergenze come la pandemia e la guerra in Ucraina. Le sue campagne internazionali hanno raccolto oltre 3,2 milioni di euro e fornito alimenti e beni di prima necessità a migliaia di famiglie.

Uno dei principali lasciti di questi dieci anni è il programma Casa LAPS, nato per trasformare immobili inutilizzati in spazi sicuri nei quali le persone possano trovare accoglienza e ricostruire la propria vita. Il percorso è iniziato a Madeira nel 2021 con una casa destinata a persone senza dimora e famiglie vulnerabili. A Crotone, la Fondazione ha sostenuto un progetto dedicato a bambini in condizioni di svantaggio. A Milano, la Fondazione ha sostenuto l’iniziativa “Housing Sociale Bodio” di Progetto ARCA, contribuendo a offrire alloggi sociali temporanei a famiglie vulnerabili con bambini. Nel 2026, Casa LAPS Cascais rafforza questa missione accogliendo donne vittime di violenza domestica e i loro figli, offrendo sicurezza, sostegno specializzato e le condizioni necessarie per riconquistare la propria autonomia. La Fondazione sta inoltre lavorando alla creazione di Casa LAPS Novara, in Italia, che sarà denominata “Casa NONNA CARLA”. Nei prossimi anni, LAPS intende estendere il modello Casa LAPS ad altri paesi, creando una rete internazionale di case solidali nelle quali le persone vulnerabili possano trovare protezione, dignità e un’opportunità per ricominciare.