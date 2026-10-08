Cage Warriors torna a Roma: alla 211ª edizione il match d’addio di Simone Patrizi

«Stiamo vivendo un momento importantissimo per le MMA italiane – dichiara Lorenzo Borgomeo, head coach del Team Aurora MMA –. Francesco Nuzzi, con uno spettacolare KO in appena un minuto a Shanghai, ha dimostrato ancora una volta che tutto il lavoro costruito attraverso Cage Warriors in Italia sta dando i suoi frutti. La qualità dei nostri combattenti continua ad alzarsi e oggi lo vediamo non soltanto nei match principali, ma anche nelle card preliminari, dove il livello è cresciuto in maniera incredibile. Abbiamo realizzato dieci eventi Cage Warriors in Italia, con un successo che ha superato le aspettative e che ha contribuito concretamente alla crescita di una nuova generazione di atleti. Sono convinto che vedremo sempre più italiani arrivare in UFC. Quello che abbiamo costruito fino a oggi è soltanto l’inizio e i prossimi anni fanno ben sperare per una presenza italiana sempre più importante ai massimi livelli mondiali».