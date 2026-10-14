BallaTorino, che show! Nove giorni di danza, sport e benessere nello spettacolo del centro città: gratis e per tutti

Scatta sabato 17 ottobre la 6ª edizione di BallaTorino Social Dance che fino al 25 farà ballare Torino, tra piazze, musei, mercati, scuole, ospedali, luoghi di lavoro e strade del centro. Torna con 9 giorni, 70 appuntamenti in oltre 50 luoghi della città, 120 realtà coinvolte e 600 tra maestri, ballerine, ballerini e musicisti. Un grande progetto di partecipazione che porta il ballo anche fuori dai suoi spazi tradizionali, trasformandolo in occasione di incontro, benessere, inclusione e scoperta della città. Due i temi che caratterizzano l'edizione 2026: il rapporto tra danza, sport e benessere, a vent'anni dalle Olimpiadi di Torino 2006, e la valorizzazione delle tradizioni musicali e danzanti delle minoranze linguistiche, con uno sguardo che attraversa le Alpi e mette in dialogo Piemonte e Francia. Dal tango allo swing, dalle danze occitane e piemontesi ai balli latinoamericani, dalla pizzica all'urban dance, il programma attraversa generi, generazioni e culture, con numerose occasioni per il pubblico di partecipare in prima persona.

Gli appuntamenti principali

Sabato 17/Palazzetto dello Sport Gianni Asti – “A tutto ballo”. Una grande giornata inaugurale tra danza sportiva e ballo sociale, con la premiazione di 60 società sportive e dei loro campioni, gare e una kermesse aperta al pubblico.

Domenica 18/Via Roma - “Le parole danzano”. Musiche, costumi e danze tradizionali delle comunità piemontesi e delle aree di confine con la Francia animano il centro cittadino, coinvolgendo il pubblico in un grande ballo collettivo; a seguire, tra via Roma e il Polo del ‘900 di corso Valdocco, “Parole in Danza” e “Le parole danzano”. Una giornata dedicata alle tradizioni linguistiche, musicali e danzanti delle comunità piemontesi e delle aree di confine con la Francia, con la tavola rotonda al Polo del ‘900 sulla valorizzazione delle culture delle minoranze e sul ruolo della danza come patrimonio culturale vivo; e il grande ballo collettivo in via Roma in cui musiche, strumenti, costumi e balli tradizionali animano il centro cittadino, invitando il pubblico a partecipare e a scoprire un patrimonio di identità e tradizioni che attraversa le Alpi.

Venerdì 23 ottobre/Via Po - “1 KM di Jazz Street Dance”. Swing, jazz dance, tip tap e Lindy Hop trasformano via Po, da piazza Castello a piazza Vittorio Veneto, in una sorta di West 52nd Street di Manhattan, tra musica, scuole di ballo e danze aperte a tutti.

Domenica 25 ottobre/Piazza Castello e via Roma - “Balli dal Mondo”. Il gran finale con le comunità internazionali e regionali che vivono a Torino: musiche, ritmi, costumi e danze dai cinque continenti per una grande festa collettiva dedicata all'incontro tra culture.

Ma BallaTorino arriva anche negli ospedali, nelle scuole e nei luoghi di lavoro, porta il tango nell'ex Mercato Ittico di Porta Palazzo e attraversa le sale di Villa della Regina, raccontando una città in cui la danza diventa un linguaggio condiviso e accessibile.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, salvo eventuali registrazioni o iscrizioni indicate nel programma, su www.ballatorino.it.