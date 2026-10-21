Premio ASSI Manager, il 5 novembre a Roma la prima edizione del riconoscimento dedicato ai protagonisti dello sport business

ROMA, 5 ottobre 2026 – Lo sport non è fatto soltanto di atleti, allenatori e competizioni. Dietro ogni grande risultato, ogni evento e ogni progetto ci sono anche manager e professionisti chiamati ogni giorno a prendere decisioni, costruire strategie e trasformare idee in valore . È da questa consapevolezza che nasce il Premio ASSI Manager , il primo riconoscimento dedicato alla managerialità e ai progetti di sport business , che vivrà la sua prima edizione il prossimo 5 novembre a Roma . Promosso da ASSI Manager – Associazione Italiana Manager Sport Business , in collaborazione con Accenture Italia , il Premio nasce per valorizzare il lavoro di chi opera quotidianamente dietro le quinte dello sport e contribuisce alla crescita di club, federazioni, Leghe, eventi, aziende e organizzazioni sportive.

Alla prima edizione saranno presenti numerosi protagonisti dello sport italiano, con rappresentanti di club, Leghe, Federazioni, aziende, istituzioni sportive e professionisti dello sport business, in un appuntamento che vuole mettere in relazione le diverse componenti di un settore sempre più articolato. In questa prima edizione al centro del Premio, a parte il riconoscimento alla carriera e al percorso internazionale, non ci sono i singoli profili, ma i progetti e la capacità manageriale di sviluppare iniziative con un impatto concreto sull'industria sportiva e sono diverse le categorie individuate negli ambiti dei diversi sport di squadra e individuali, start up, produttori e agenzie di consulenza I progetti saranno valorizzati considerando aspetti quali innovazione, crescita professionale, sostenibilità economica, inclusione, responsabilità sociale e capacità di generare valore per il territorio e per il sistema sportivo.

«Lo sport italiano ha sviluppato negli anni una classe manageriale sempre più competente e specializzata, ma questa dimensione viene ancora raccontata meno rispetto a quella agonistica», dichiara Mimmo Mazzella, Presidente di ASSI Manager. «Con il Premio vogliamo dare spazio alle persone e ai progetti che lavorano ogni giorno per far crescere lo sport, valorizzando competenze e professionalità che sono diventate fondamentali per lo sviluppo del settore». Il Premio ASSI Manager vuole così rappresentare anche un momento di incontro tra le diverse anime dello sport business: dal mondo dei club e delle Leghe a quello delle aziende, dalle Federazioni alle istituzioni, fino alle agenzie e ai professionisti che lavorano quotidianamente a supporto dell'industria sportiva. La cerimonia della prima edizione si terrà a Roma, presso la prestigiosa sede di Accenture Italia, il 5 novembre 2026, riunendo alcuni dei principali protagonisti del sistema sportivo e manageriale italiano. ASSI Manager è l'Associazione Italiana Manager Sport Business, nata per promuovere la cultura manageriale nello sport, favorire il confronto tra professionisti e contribuire alla crescita delle competenze dell'industria sportiva italiana.

Info: Premio ASSI Manager 2026