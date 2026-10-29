Talento, resilienza e determinazione: tre protagonisti dello sport italiano alla Cerimonia di Chiusura della 27ª Edizione del Master SAFE per celebrare i valori che uniscono sport, formazione e mondo del lavoro. Cosa accomuna un campione dello sport a un giovane professionista che si prepara ad affrontare il mondo del lavoro? La capacità di superare i propri limiti, reagire alle difficoltà e perseguire i propri obiettivi con costanza e determinazione. È questo il messaggio di “Storie di Sport” durante la Cerimonia di Chiusura della 27ª Edizione del Master SAFE in Gestione delle Risorse Energetiche, svoltasi il 28 ottobre presso il Rooftop della Torre PwC di Milano, CityLife.

Protagonisti Pino Maddaloni, campione olimpico di judo, Ginevra Taddeucci, campionessa mondiale ed europea di nuoto di fondo e medaglia olimpica, Matteo Furlan, plurimedagliato mondiale ed europeo nella stessa disciplina. Tre percorsi sportivi differenti, accomunati da valori che vanno ben oltre la competizione e che rappresentano un'importante fonte di ispirazione per le nuove generazioni. Dietro ogni medaglia e ogni successo si nascondono anni di preparazione, sacrifici e ostacoli da superare. Un percorso in cui il talento, da solo, non basta: servono disciplina, costanza, resilienza e capacità di trasformare le difficoltà in opportunità di crescita. Valori che trovano una naturale corrispondenza anche nel mondo del lavoro, dove affrontare l'incertezza, adattarsi ai cambiamenti, collaborare e mantenere alta la motivazione rappresentano competenze fondamentali per costruire il proprio futuro professionale.

La partecipazione di questi grandi campioni ha contribuito a evidenziare come lo sport rappresenti una vera scuola di vita, capace di identificare e valorizzare le competenze e i valori essenziali per affrontare le sfide personali e professionali. L’evento, organizzato da SAFE - Shape your energy, realtà impegnata da oltre 25 anni nella formazione e nello sviluppo delle competenze nel settore energetico e della sostenibilità, ha riunito istituzioni e vertici delle principali aziende del settore per un confronto sulle sfide della transizione energetica e digitale. La giornata si è conclusa con la consegna dei diplomi ai partecipanti della 27ª Edizione del Master SAFE, segnando il raggiungimento di un importante traguardo formativo e l'inizio di una nuova fase del loro percorso professionale. Un momento che ha ribadito il valore della formazione e della connessione tra sport e mondo del lavoro, ricordando come ogni traguardo, nello sport come nella vita, sia il risultato di impegno, passione e determinazione.