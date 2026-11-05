Jaggy Fall Winter 2026/2027: british attitude, tra campus culture e country escape

JAGGY presenta la nuova collezione Fall Winter 2026/27 , un viaggio nell’immaginario britannico che attraversa sport, tradizione e countryside , reinterpretandone i codici attraverso una sensibilità contemporanea. La nuova stagione sviluppa un guardaroba in cui heritage e sportswear si incontrano, con una particolare attenzione alla qualità dei materiali, alle lavorazioni e alla versatilità dei capi. Due i temi principali della collezione, Rugby Team e Country Escape : due mondi differenti ma complementari, accomunati da un’estetica British rilassata, autentica e immediatamente riconoscibile.

Rugby team

Il primo tema porta JAGGY nei campus universitari e nei college sportivi, recuperando l’estetica delle storiche squadre di rugby e trasformandola in una proposta dal carattere giovane e contemporaneo. Protagonista della collezione è la polo rugby in jersey carbon brushed, caratterizzata da una mano particolarmente morbida e da un’estetica che richiama immediatamente il mondo dello sport universitario. Il racconto prosegue attraverso felpe dal gusto college, dove le iconiche scritte realizzate in panno applicato diventano uno degli elementi distintivi della stagione. A completare il tema, il bomber college con costine rigate, altro capo chiave che traduce l’immaginario varsity nel linguaggio JAGGY. Un guardaroba che recupera i codici dell’abbigliamento sportivo tradizionale e li porta fuori dal campo, trasformandoli in elementi versatili della quotidianità.

Country escape

Con Country Escape il ritmo cambia. JAGGY lascia il campus e si sposta nella campagna britannica, tra paesaggi aperti, atmosfere equestri e riferimenti alle isole del Nord. Il punto di partenza è l’outerwear: trapuntati di ispirazione equestre e giacche in cotone dry wax reinterpretano alcuni dei capi simbolo del British countryside con proporzioni e dettagli contemporanei. Grande attenzione è dedicata alla maglieria. Il cable knit in lambswool, con la sua tradizionale lavorazione a trecce, viene proposto nelle cromie tipiche delle isole Shetland, recuperando un’estetica autentica e senza tempo. Accanto a questo progetto trova spazio una proposta premium in 100% lana merino finezza 18: maglie estremamente leggere ma calde, impreziosite anche dall’ironica illustrazione della pecora, elemento grafico che sintetizza lo spirito più giocoso della collezione. Camicia check e velluto diventano elementi fondamentali per costruire il total look. I pantaloni in velluto 1000 righe, declinati in una gamma di tonalità neutre, completano la proposta insieme ai modelli Alec e Stewart, tra le silhouette chiave della stagione.

A new british attitude

La Fall Winter 2026/27 racconta così una nuova interpretazione del British style secondo JAGGY: meno formale, più trasversale, capace di muoversi naturalmente tra sport, heritage e quotidianità. Dal campo da rugby alla campagna inglese, la collezione recupera capi, texture e materiali appartenenti alla tradizione per inserirli in un guardaroba contemporaneo, costruito attraverso sovrapposizioni e contaminazioni. Il risultato è un equilibrio tra college sportswear e country heritage, tra l’energia delle uniformi varsity e il fascino senza tempo della campagna britannica. Rugby Team e Country Escape diventano così due espressioni della stessa identità: autentica, rilassata e profondamente JAGGY.

About JAGGY

JAGGY è un brand italiano di abbigliamento che interpreta il casualwear contemporaneo attraverso collezioni caratterizzate da ricerca, attenzione ai materiali e contaminazioni tra heritage, sportswear e lifestyle. Nato con una forte identità legata al mondo denim e casual, nel tempo il brand ha ampliato il proprio linguaggio costruendo un total look contemporaneo, capace di reinterpretare codici e riferimenti internazionali mantenendo una personalità riconoscibile. La ricerca stilistica, la qualità dei materiali e una costante attenzione all’evoluzione del guardaroba quotidiano guidano le collezioni JAGGY, pensate per un consumatore che ricerca stile, autenticità e versatilità.