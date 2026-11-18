Dal 15 al 22 novembre Torino ospita le Nitto ATP Finals all'Inalpi Arena e migliaia di appassionati arriveranno da tutta Italia per seguire da vicino i migliori tennisti del mondo. Tra biglietti e prenotazioni, c'è un documento che conviene controllare prima di mettersi in viaggio: la patente. Chi parte in auto e scopre che è in scadenza, o addirittura già scaduta, non deve per forza aspettare il rientro.

La visita medica per il rinnovo, infatti, si può fare in qualunque città, non necessariamente in quella di residenza. Con portali come RinnovoPatenti.it si sceglie lo studio, si prenota online e si esce dalla visita con il permesso provvisorio in tasca.

Si può rinnovare la patente fuori dal comune di residenza?

Sì. La legge non prevede alcun vincolo legato alla residenza: chi è fuori sede per lavoro, studio o per seguire un grande evento sportivo può fare la visita nella città in cui si trova.

La rete di RinnovoPatenti.it conta oltre 130 studi in più di 70 località, da Torino a Palermo. Sotto la Mole, per esempio, ci sono diverse sedi convenzionate e il rinnovo della patente a Torino parte da 80 euro, bollettini compresi. Per le altre città basta trovare lo studio medico più vicino sulla mappa delle sedi, consultabile regione per regione.

Un consiglio pratico per chi è in viaggio: scegliere una sede che scatta la foto in studio, così da non doversi procurare una fototessera lontano da casa.

Ogni quanto si rinnova la patente B

La durata della patente B, stabilita dal Codice della Strada, cambia con l'età del titolare:

Età del titolare Validità Da sapere Fino a 50 anni 10 anni Scade il giorno del compleanno Dai 50 ai 70 anni 5 anni Scade il giorno del compleanno Dai 70 agli 80 anni 3 anni Il medico può ridurre la durata Oltre gli 80 anni 2 anni Il medico può ridurre la durata

La data di scadenza è riportata sulla tessera, nel campo 4b. Le patenti professionali (C, D, E) hanno scadenze più ravvicinate e, in presenza di alcune patologie, il medico certificatore può fissare una validità più breve.

Il rinnovo si può fare a partire da quattro mesi prima della scadenza. Muoversi per tempo è la scelta migliore: guidare con la patente scaduta costa una multa e il ritiro del documento.

Quanto si spende per il rinnovo

Alle tariffe fisse previste per legge si aggiunge l'onorario del medico:

imposta di bollo: 16 euro (PagoPA);

diritti della Motorizzazione: 10,20 euro (PagoPA);

lettera assicurata: 7,32 euro, da pagare al postino alla consegna della nuova patente;

visita medica: tariffa variabile in base alla città e allo studio.

Su RinnovoPatenti.it il prezzo di ogni sede è visibile prima di confermare l'appuntamento, con bollettini e imposte già inclusi: indicativamente si parte da 65 euro a Roma, 75 euro a Milano e 80 euro a Torino.

Cosa portare alla visita medica

la patente in scadenza o già scaduta; un documento d'identità valido (carta d'identità o passaporto), obbligatorio se la patente è scaduta; codice fiscale o tessera sanitaria; una fototessera recente, conforme ai requisiti della foto per la patente (in molti studi si scatta gratuitamente in sede); l'eventuale documentazione specialistica, richiesta per esempio in caso di diabete o patologie cardiovascolari.

Come si prenota online, passo per passo

Il rinnovo della patente online richiede pochi minuti:

si sceglie la città in cui fare la visita; si confrontano gli studi convenzionati, con date, orari e prezzi; si conferma l'appuntamento; ci si presenta allo studio con i documenti; se la visita ha esito positivo, il medico rilascia subito il permesso provvisorio di guida.

Dopo la visita si torna a casa al volante

Il medico trasmette l'esito per via telematica e stampa il permesso provvisorio, che consente di guidare regolarmente in tutta Italia in attesa del nuovo documento. Non vale però all'estero: chi deve guidare fuori dai confini deve attendere la nuova tessera.

La patente viene stampata dalla Motorizzazione e spedita con posta assicurata entro pochi giorni lavorativi. Si può indicare l'indirizzo che si preferisce, anche diverso dalla residenza (casa, domicilio o ufficio), purché in Italia.

Patente ancora da prendere? Dal certificato medico ai quiz

Molti giovani tifosi la patente devono ancora conseguirla. Il primo passo è il certificato di idoneità psicofisica: oltre al certificato anamnestico del medico di famiglia serve una visita dal medico certificatore, e anche il certificato medico per la prima patente si prenota online su RinnovoPatenti.it.

Per allenarsi alla teoria c'è TuttoPatenti.it, piattaforma utilizzabile da smartphone, tablet e PC con i quiz ufficiali del Ministero. Il cuore del servizio è la simulazione d'esame per la patente B, con le stesse regole della prova in Motorizzazione: 30 domande vero/falso, 20 minuti di tempo, massimo 3 errori.

Non c'è solo l'auto: sono disponibili anche i quiz per la patente AM, quella per guidare lo scooter dai 14 anni, i quiz della patente A per chi sogna la moto e quelli per le patenti professionali, CQC e ADR. Completano l'offerta un manuale di teoria con lezioni audio per capitolo, le statistiche sugli argomenti in cui si sbaglia di più e un assistente virtuale per chiarire i dubbi. Il servizio affianca, senza sostituirle, le attività obbligatorie previste per il conseguimento della patente.

Domande frequenti

Dove si trova la data di scadenza della patente?

Nel campo 4b della tessera. Il rinnovo si può fare a partire da quattro mesi prima di quella data.

Posso guidare con la patente scaduta se ho già prenotato la visita?

No. La prenotazione non autorizza a guidare: si torna in regola solo dopo la visita con esito positivo, grazie al permesso provvisorio.

La nuova patente può essere spedita a un indirizzo diverso dalla residenza?

Sì, si può indicare qualsiasi indirizzo in Italia, per esempio il domicilio o l'ufficio. Non è invece possibile la spedizione all'estero.

Il permesso provvisorio vale nei Paesi dell'Unione europea?

No, vale solo in Italia. Per guidare all'estero bisogna attendere la nuova patente.

In sintesi

Che si tratti di una trasferta per un grande evento o di un semplice viaggio di lavoro, la scadenza della patente non è più un problema da rimandare: con RinnovoPatenti.it la visita si prenota nella città in cui ci si trova, mentre con TuttoPatenti.it chi la patente deve ancora prenderla arriva all'esame di teoria ben allenato.