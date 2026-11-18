“Ci sono momenti in cui la pesca è molto più di uno sport. È passione, amicizia, sacrificio, condivisione. È una grande famiglia - racconta - capace di unirsi anche nei momenti più difficili”.

“Lunedì 16 novembre, al rientro dal Campionato del Mondo di Trout Area disputato in Giappone - racconta - durante una breve sosta per mangiare qualcosa presso un McDonald's nella zona di Roma Fiumicino, alcuni malviventi hanno sfondato i finestrini di due automobili, sottraendo oltre 21 canne da pesca di altissima gamma, insieme ad altra attrezzatura da pesca, abbigliamento ed effetti personali”.

“I due atleti maggiormente colpiti da questo furto sono Daniele Tattini e Lorenzo Arrenare, due nomi che chi frequenta il mondo della Trout Area, anche a livello internazionale, conosce molto bene”, prosegue.

“Pensare che tutto questo sia stato portato via in pochi minuti - continua - proprio mentre i ragazzi stavano tornando a casa dopo aver avuto l'onore di rappresentare l'Italia su un palcoscenico mondiale, lascia davvero tanta amarezza”.

“Ma è proprio nei momenti difficili che una grande comunità può dimostrare quanto vale. Per questo - spiega - abbiamo deciso di aprire questa raccolta fondi, con un obiettivo semplice e concreto: aiutare Daniele, Lorenzo e gli altri ragazzi coinvolti a recuperare almeno una parte del valore dell'attrezzatura e degli oggetti sottratti, alleggerendo le conseguenze economiche di quanto accaduto”.

La raccolta fondi, raggiungibile su GoFundMe, è arrivata a 3.500 euro.