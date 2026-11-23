Grande successo per “Mr. Oro: tutto ha un prezzo” su DMAX: anche tu vuoi far valutare oggetti in oro e argento?
La seconda stagione in onda il giovedì sera sul canale 52 del digitale terrestre fa numeri da record. La terza è in preparazione, perciò è il momento giusto per raccontare la propria storia
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Il giovedì sera ormai ha il sapore dell’oro. Sì, perché su DMAX, canale 52 del digitale terrestre, sta andando in onda la seconda stagione di “Mr. Oro: tutto ha un prezzo”. La trasmissione, così come era stato per la serie d’esordio, sta riscuotendo un grande successo: il programma ha superato i 300mila spettatori, raggiungendo picchi di 320mila e uno share che va oltre il 2,76%. Tutto è partito dai social di Mr. Oro d’Oro, ma ora il gestore della catena Compro Oro d’Oro e la sua fidata collaboratrice Loredana, hanno conquistato anche il piccolo schermo, affermandosi come vero e proprio fenomeno televisivo.
Mentre le puntate si susseguono, la produzione, affidata a GiUMa, guarda giù avanti, andando a caccia di nuove storie. Un altro capitolo sta prendendo forma: è in fase di realizzazione la terza stagione. E mai come in questo caso l’obiettivo non è solo trovare oggetti preziosi da valutare, ma anche e soprattutto scoprire le vicende che li custodiscono e incontrare personaggi con le loro storie da raccontare. Mr. Oro d’Oro e Loredana sono pronti e vi aspettano da martedì 24 novembre e per tutto il mese di dicembre 2026 presso la sede Compro Oro d'Oro di via Giovanni Pacini 39, angolo via Gian Battista Brocchi 1, a Milano, in zona piazzale Loreto e piazza Piola. Gli incontri si svolgono dal lunedì al giovedì, dalle 10 alle 17.
Con che cosa è bene presentarsi? In primis con la voglia di mettersi in gioco. Poi naturalmente servirà portare oro, argento, orologi di lusso, diamanti, monete d’oro e d’argento, lingotti e oggetti di argenteria da vendere o quantomeno da far valutare. È utile ricordare che non serve essere in possesso necessariamente di un pezzo raro o particolarmente prezioso: a rendere interessante e unico un incontro può essere infatti la storia che accompagna un oggetto, il motivo per cui è stato conservato nel tempo o la persona che ha deciso di portarlo davanti alle telecamere di “Mr. Oro: tutto ha un prezzo”. Ogni articolo sarà valutato gratuitamente, determinandone il valore reale in base alle quotazioni di mercato del momento.
Per informazioni è possibile telefonare al numero 338.2298731 o consultare il sito www.comproorodoro.it.
Mentre le puntate si susseguono, la produzione, affidata a GiUMa, guarda giù avanti, andando a caccia di nuove storie. Un altro capitolo sta prendendo forma: è in fase di realizzazione la terza stagione. E mai come in questo caso l’obiettivo non è solo trovare oggetti preziosi da valutare, ma anche e soprattutto scoprire le vicende che li custodiscono e incontrare personaggi con le loro storie da raccontare. Mr. Oro d’Oro e Loredana sono pronti e vi aspettano da martedì 24 novembre e per tutto il mese di dicembre 2026 presso la sede Compro Oro d'Oro di via Giovanni Pacini 39, angolo via Gian Battista Brocchi 1, a Milano, in zona piazzale Loreto e piazza Piola. Gli incontri si svolgono dal lunedì al giovedì, dalle 10 alle 17.
Con che cosa è bene presentarsi? In primis con la voglia di mettersi in gioco. Poi naturalmente servirà portare oro, argento, orologi di lusso, diamanti, monete d’oro e d’argento, lingotti e oggetti di argenteria da vendere o quantomeno da far valutare. È utile ricordare che non serve essere in possesso necessariamente di un pezzo raro o particolarmente prezioso: a rendere interessante e unico un incontro può essere infatti la storia che accompagna un oggetto, il motivo per cui è stato conservato nel tempo o la persona che ha deciso di portarlo davanti alle telecamere di “Mr. Oro: tutto ha un prezzo”. Ogni articolo sarà valutato gratuitamente, determinandone il valore reale in base alle quotazioni di mercato del momento.
Per informazioni è possibile telefonare al numero 338.2298731 o consultare il sito www.comproorodoro.it.
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