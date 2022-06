Fondazione Laureus promuove la campagna "Sei tu!"

Milano, 10 giugno 2022 – Fondazione Laureus Sport For Good Italia sostiene fino al 15 luglio la campagna SEI TU! , il cui acronimo significa Salute, Educazione, Inclusione, Tolleranza e Uguaglianza, un ciclo di 5 giornate tra Roma, Napoli e Palermo dedicate allo sport, al gioco, alla festa e alla condivisione. Il progetto si propone di far conoscere le attività svolte nei Centri Sportivi di Comunità , sviluppare e rafforzare i legami nei luoghi in cui l’attività sportiva ha un determinante ruolo per aggregare le comunità e accompagnare la crescita dei giovani attraverso momenti di educazione e di condivisione.

In particolare, dopo gli appuntamenti a Roma di lunedì 6 giugno presso il CSC Corviale di Calcio Sociale e di giovedì 9 giugno al CSC Pietralata di Liberi Nantes, gli incontri porteranno l’allegria del gioco e i valori dello sport anche al CSC Mercato di Obiettivo Napoli, nel capoluogo partenopeo, dalle ore 16 alle 18 di oggi venerdì 10 giugno. Ma non finisce qui. Venerdì 8 luglio il progetto tornerà a Napoli al CSC Sanità “Jugà pè Cagnà” de La Locomotiva e si concluderà venerdì 15 luglio a Palermo al CSC Montepellegrino di Yolk, entrambi dalle ore 10 alle 12, per regalare ai giovani partecipanti una mattinata divertente e alternativa.

La campagna di eventi e flash mob SEI TU! ha preso il via a inizio giugno per celebrare un anno dall’inizio ufficiale del progetto, finanziato dall’Impresa Sociale Con I Bambini nell’ambito del Fondo per contrastare la povertà educativa minorile, da Play For Change Srl Impresa Sociale e da Fondazione Laureus Italia Onlus, il tutto coordinato dalla cooperativa sociale La Locomotiva Onlus.

Tutti gli incontri sono aperti a bambini e ragazzi, ma anche alle loro famiglie e agli adulti visto che rappresentano un momento di celebrazione, di rete, d’incontro e di confronto per la comunità intera. Si articolano in una visita al centro sportivo per verificare le attività realizzate e valutare lo status del progetto in corso. Prevedono poi un incontro con i bambini per vivere un momento di confronto, per ascoltare il racconto della loro esperienza e per riflettere insieme sui valori promossi dallo sport. Infine, i partecipanti sono invitati a prendere parte a un flash mob nazionale dedicato agli aspetti che caratterizzano la pratica sportiva e che compongono l’acronimo del nome del progetto stesso: Salute, Educazione, Inclusione, Tolleranza e Uguaglianza.

Dall’apertura dei campi estivi all’avvio dei corsi sportivi come calcio, ginnastica artistica, basket, danza e karate, dalle attività di sostegno scolastico ad iniziative più sperimentali. I centri sportivi di comunità coinvolti nel progetto da giugno 2021 hanno lavorato in contesti di forte deprivazione e disagio sociali ed economici, avvicinando bambini e ragazzi all’attività motoria, valorizzando con particolare attenzione lo sport femminile, le diverse culture e le disabilità, creando un network con il territorio, con le istituzioni, con il terzo settore e con le famiglie per promuovere uno stile di vita consapevole e propositivo verso la propria comunità.