Fondazione Laureus Italia, H&M Move e Zlatan Ibrahimovic per i ragazzi

In questo modo sarà possibile continuare a promuovere lo sport come mezzo di inclusione ed educazione, offrendo attività multisport gratuite a Milano, Roma, Palermo e Napoli. Il primo passo è già stato compiuto: in queste quattro città sono attivi i campi estivi con partecipazione gratuita. Molte famiglie, infatti, incontrano difficoltà nel permettere ai propri figli di svolgere attività durante le vacanze scolastiche. La collaborazione tra Fondazione Laureus e H&M Move continuerà anche all'inizio del prossimo anno scolastico con numerose attività interdisciplinari per permettere a tutti di avere libero accesso alla pratica sportiva.

Ma non è tutto. Zlatan Ibrahimovi?, Brand Mover di H&M Move e campione svedese riconosciuto a livello internazionale, ha sorpreso i bambini presenti al campo estivo di Milano partecipando in prima persona alle loro attività e dimostrando la sua disponibilità a sostenere questo programma, di cui condivide i valori e la mission. “Move Together è assolutamente in linea con la mia ambizione di restituire qualcosa alle comunità. Voglio ispirare attraverso il movimento e contribuire a rimuovere le barriere. Crescendo mi sono sentito spesso giudicato o escluso, ma lo sport mi ha aiutato molto, mi ha dato fiducia. È fondamentale che tutti trovino un posto dove sentirsi importanti” commenta Zlatan Ibrahimovi?.

Move Together, il programma a sostegno delle comunità di H&M Move, si focalizza sul supporto di ragazzi e ragazze che devono affrontare numerose sfide per accedere allo sport durante il periodo più formativo della loro vita, quando iniziano a scoprire il proprio senso di appartenenza al mondo. “Lo sport ha un'opportunità unica di riunire le persone e quando ci si muove insieme l'energia collettiva porta gioia e forza per superare i confini. Siamo entusiasti di collaborare con Fondazione Laureus Italia nella nostra missione comune” afferma Diana Amini, Head of Move Together Program.

“Siamo felici di accogliere H&M Move nella famiglia dei sostenitori Laureus, uniti nella nostra missione di impiegare il potere dello sport per cambiare il mondo. Attraverso le nostre attività, miriamo a generare inclusione, combattere la discriminazione e aiutare i bambini a sviluppare abilità essenziali per la vita. Insieme, ci impegniamo ad affrontare questioni chiave come l'inclusione di genere, la rottura degli stereotipi, il sostegno ai bambini con disabilità e l'emancipazione dei bambini vulnerabili" afferma Daria Braga, Direttrice di Fondazione Laureus Italia.