La 25ª edizione dei Laureus World Sports Awards a Madrid il 22 aprile

L'annuncio è stato dato stamattina, presso il Teatro Albéniz della capitale spagnola, da Jos é Luis Mart í nez-Almeida , sindaco di Madrid, e Isabel D í az Ayuso , presidente della Comunità di Madrid, assieme ad Alessandro Del Piero e Ra ú l , membri della Laureus Academy. È la prima volta che Madrid ospita i Laureus World Sports Awards, ma è la quinta che l’evento si tiene in Spagna, dopo Barcellona (2006, 2007) e Siviglia (2021 e 2022). Gli atleti spagnoli hanno da sempre riscontrato un notevole successo ai Laureus Awards e la Spagna è al terzo posto per numero totale di vincitori.

Molti dei più grandi nomi del mondo dello sport, del passato e del presente, si daranno appuntameto a Madrid, ad aprile, per onorare i più grandi sportivi, sportive e squadre del 2023. I vincitori torneranno a casa con l'ambita statuetta Laureus, uno dei simboli di eccellenza più riconoscibili nello sport.

La 25ª edizione dei Laureus World Sports Awards si tiene a Madrid, da sempre teatro del grande sport. La città e la comunità di Madrid ospitano quattro squadre di calcio della Liga e la World Rugby Sevens Series. A Madrid si corre l’ultima tappa della Vuelta a España di ciclismo; la capitale spagnola è sede dell'Open di Madrid, uno dei tornei su terra battuta più prestigiosi al mondo, dell’Open de España di golf; e della celebre maratona.

La crescente importanza di Madrid come superpotenza sportiva a livello mondiale è confermata anche dal Gran Premio d’España di Formula 1, che debutterà nel calendario del Mondiale F1 a partire dal 2026, in un nuovo circuito costruito attorno al centro espositivo IFEMA Madrid nel quartiere di Barajas. Madrid riceve il testimone da Parigi, la città che ha ospitato i Laureus World Sports Awards dello scorso anno. Tra i vincitori del 2023 c’erano Lionel Messi, Shelly-Ann Fraser-Pryce e l’astro nascente del tennis spagnolo Carlos Alcaraz.

I Laureus Awards celebreranno le prestazioni sportive più memorabili del 2023; un anno in cui Madrid ha accolto a casa le vincitrici della Coppa del Mondo femminile FIFA dopo il trionfo in Australia. Sempre nel 2023, Novak Djokovic ha dominato il circuito ATP. Solo Alcaraz, al termine di un’emozionante finale a Wimbledon, ha impedito al numero 1 al mondo di completare il Grande Slam.

Il campionato mondiale di atletica leggera ha visto prestazioni straordinarie di atleti come Faith Kipyegon, Sha'Carri Richardson, Shericka Jackson, Mondo Duplantis e Noah Lyles. Sul circuito di Formula 1, Max Verstappen e la Oracle Red Bull Racing hanno disputato una stagione da record, assicurandosi sia il Campionato del Mondo Piloti che quello Costruttori.

Nella Coppa del Mondo di rugby, Siya Kolisi si è ristabilito completamente dall'infortunio, portando ancora una volta il Sudafrica sul tetto del mondo. Il Laureus World Sports Awards Show includerà anche il Laureus Sport for Good Award, che rende omaggio a una persona o a un’organizzazione che ha offerto un contributo significativo alla trasformazione della vita di bambini e giovani attraverso lo sport. Oltre a celebrare il meglio dello sport, la Laureus si impegna a mostrare la differenza che può fare lo sport nel mondo.

Madrid è il luogo ideale per chiunque desideri praticare sport in un ambiente unico. Il governo regionale e locale di Madrid lavora per migliorare la qualità della vita dei suoi residenti attraverso lo sport. Ciò avviene attraverso uno stretto rapporto di lavoro con le federazioni sportive di Madrid e si è registrato negli anni un notevole aumento del numero degli atleti tesserati. L’obiettivo è che lo sport sia accessibile a tutti, indipendentemente dall’età, e diventi parte integrante della vita di tutti.

L’impatto degli Awards è un elemento chiave sia per la pianificazione che per la realizzazione dell’evento del 2024. Lavorando a stretto contatto con i partner ospitanti del Comune di Madrid e della Comunità di Madrid, Laureus porterà l’esperienza e il sostegno di Laureus Sport for Good per lasciare un’eredità duratura ai giovani della città e della regione di Madrid.

Raúl González Blanco, membro della Laureus World Sports Academy e capitano del Real Madrid durante una carriera da sogno, ha detto: “Non vedo l’ora di dare il benvenuto alla famiglia Laureus, ai nostri candidati del 2024 e ai media di tutto il mondo a Madrid per la 25esima edizione dei Laureus World Sports Awards. Da quando sono diventato membro dell’Academy nel 2016, è stato un onore e una fonte di ispirazione far parte del lavoro di Laureus in tutto il mondo. La parte più difficile è votare per questi meravigliosi premi, ma i nostri vincitori del 2024 non potrebbero desiderare una città più bella e accogliente per celebrare un anno sportivo memorabile”.

José Luis Martínez-Almeida, sindaco di Madrid, ha dichiarato: "I Laureus Awards sono un'opportunità insuperabile per la città di Madrid perché la capitale spagnola è una delle grandi capitali mondiali dello sport sia dal punto di vista amatoriale, quindi a livello di prossimità, che dal punto di vista dello sport professionistico e dell’organizzazione di grandi eventi. Ma altrettanto importanti sono i valori rappresentati dalla Laureus Foundation: valori di eccellenza, miglioramento personale, impegno e sacrificio, con cui una città come Madrid si identifica”

Isabel Díaz Ayuso, Presidente della Comunità di Madrid, ha aggiunto: “Quello di Laureus è un evento molto importante, perché è da sempre punto di riferimento per lo sport e un'iniziativa che riunisce con grande entusiasmo tutte le amministrazioni e i Paesi, perché porta con sé la magia dello sport, della competizione, dello spettacolo e piace anche ai bambini, ai giovani e a tutti coloro che amano lo sport."

Sean Fitzpatrick, presidente della Laureus World Sports Academy, ha detto: “È incredibile pensare che questa sarà la 25esima edizione dei Laureus World Sports Awards. Da quando sono stato al fianco del nostro Patrono fondatore Nelson Mandela e dei miei compagni fondatori dell’Academy nel 2000, questo evento è diventato la più grande celebrazione dello sport al mondo. Il palco del Laureus ha accolto i più grandi atleti del 21° secolo e ha anche costantemente amplificato il nostro messaggio: lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Siamo entusiasti di celebrare la 25° edizione nella splendida, storica e globale località sportiva di Madrid.”

Alessandro Del Piero, leggenda del calcio italiano e membro della Laureus Academy, ha detto: “Vorrei ringraziare José Luis Martínez-Almeida, sindaco di Madrid, e Isabel Díaz Ayuso, presidente della Comunità di Madrid, per essere stati con noi e per il sostegno di Madrid nel diventare sede ospitante dei Laureus Awards 2024. La Cerimonia di Premiazione è uno dei momenti più significativi dello sport mondiale, durante la quale ogni anno onoriamo la crème de la crème. Non riesco a pensare a un posto migliore di Madrid: è una città il cui battito cardiaco è lo sport”.

Fin dalla nascita, Laureus ha contribuito a migliorare la vita di oltre sei milioni e mezzo di bambini e giovani adulti e ora sostiene più di 300 programmi comunitari basati sullo sport in tutto il mondo, realizzando le parole visionarie del suo patrono fondatore Nelson Mandela: "Lo sport ha il potere di cambiare il mondo".

La Famiglia Laureus si estende in tutti i continenti ed è una rete stimolante e mirata di membri, ambasciatori, sportivi, squadre, organi di governo dello sport, federazioni e sostenitori della Laureus World Sports Academy, tutti impegnati a sostenere Sport for Good e diffondere l'influenza del movimento a un pubblico globale più ampio.