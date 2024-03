Laureus World Sports Awards: a Madrid il 22 aprile

I vincitori delle diverse categorie saranno decretati dalla Laureus World Sports Academy , la giuria per eccellenza composta da 69 leggende dello sport , dopo che oltre 1300 giornalisti di tutto il mondo hanno già espresso il loro voto, definendo le nomination.

Non meno di 15 vincitori di medaglie d’oro olimpiche e paralimpiche parteciperanno ai prossimi Laureus Awards, che anticiperanno di pochi mesi le Olimpiadi estive di Parigi 2024. Agli atleti medagliati si aggiungeranno anche altri campioni e detentori dei record del mondo di molte discipline sportive.

È la prima volta che i Laureus Awards si svolgono a Madrid e così Miguel Indurain e Raúl, leggende dello sport spagnolo, hanno già voluto confermare con largo anticipo la loro presenza il prossimo 22 aprile al Palacio de Cibeles, uno degli edifici più iconici della capitale spagnola.

Oltre a loro, a impreziosire un parterre di prime firme ci saranno, tra gli altri:

Alessandro Del Piero, Marcel Desailly e Ruud Gullit (calcio)

Nawal El Moutawakel, Jessica Ennis-Hill, Michael Johnson, Edwin Moses e Tanni Grey-Thompson (atletica leggera)

Sean Fitzpatrick (Il Presidente della Laureus World Sports Academy), Bryan Habana e Hugo Porta (rugby)

Maria H?fl-Riesch, Franz Klammer e Alberto Tomba (sci alpino)

Fabian Cancellara (ciclismo)

Martina Navratilova (tennis)

Nadia Comaneci e Li Xiaopeng (ginnastica artistica)

Giacomo Agostini (motociclismo)

Tra i Laureus Ambassador presenti figurano anche la stella del calcio svedese Kosovare Asllani, oggi in forza al Milan, ma che ha giocato con la maglia del Real Madrid fino al 2022, e Sophia Fl?rsch, la pilota automobilistica tedesca che ha vinto il Laureus World Comeback of the Year Award (Ritorno dell’anno) nel 2020. Altri partecipanti saranno annunciati nelle prossime settimane.

ECCO L’ELENCO COMPLETO DEI NOMINATI

Laureus World Sportsman of the Year Award (Sportivo dell’anno)

Novak Djokovic (Serbia), tennis

Mondo Duplantis (Svezia), atletica leggera

Erling Haaland (Norvegia), calcio

Noah Lyles (USA), atletica leggera

Lionel Messi (Argentina), calcio

Max Verstappen (Paesi Bassi), automobilismo

Laureus World Sportswoman of the Year Award (Sportiva dell’anno)

Aitana Bonmatí (Spagna), calcio

Shericka Jackson (Giamaica), atletica leggera

Faith Kipyegon (Kenia), atletica leggera

Sha’Carri Richardson (USA), atletica leggera

Mikaela Shiffrin (USA), sci alpino

Iga ?wi?tek (Polonia), tennis

Laureus World Team of the Year Award (Squadra dell’anno)

Team Europe Ryder Cup, golf

Nazionale maschile tedesca di basket

Manchester City (Inghilterra), calcio

Squadra Formula Uno Oracle Red Bull Racing (Austria), automobilismo

Springboks (Sudafrica), rugby

Nazionale femminile di calcio spagnola

Laureus World Breakthrough of the Year Award (Rivelazione dell’anno)

Jude Bellingham (UK), calcio

Linda Caicedo (Colombia), calcio

Coco Gauff (USA), tennis

Qin Haiyang (Cina), nuoto

Josh Kerr (UK), atletica leggera

Salma Paralluelo (Spagna), calcio

Laureus World Comeback of the Year Award (Ritorno dell’anno)

Simone Biles (USA), ginnastica artistica

Sébastien Haller (Costa d'Avorio), calcio

Katarina Johnson-Thompson (UK), atletica leggera

Siya Kolisi (Sudafrica), rugby

Jamal Murray (Canada), basket

Markéta Vondroušová (Repubblica Ceca), tennis

Laureus World Sportsperson of the Year with Disability Award (Sportivo con disabilità)

Simone Barlaam (Italia), nuoto paralimpico

Danylo Chufarov (Ucraina), nuoto paralimpico

Diede de Groot (Paesi Bassi), tennis in carrozzina

Luca Ekler (Ungheria), atletica paralimpica

Nicole Murray (Nuova Zelanda), ciclismo paralimpico

Markus Rehm (Germania), atletica paralimpica

Laureus World Action Sportsperson of the Year Award (Sportivo dell’anno negli sport d’azione)

Rayssa Leal (Brasile), skateboard

Caroline Marks (USA), surf

Kirsten Neusch?fer (Sudafrica), vela

Bethany Shriever (UK), bmx

Filipe Toledo (Brasile), surf

Arisa Trew (Australia), skateboard

Laureus Sport for Good Award (Sport per il bene comune)

Programmi selezionati da una giuria specializzata. La Laureus Academy sceglierà il vincitore

Bola Pra Frente (Brasile), multi-sport, utilizza lo sport per aumentare le opportunità di educazione per i giovani

Dancing Grounds (USA), con la danza favorisce l’integrazione sociale

Fundación Rafa Nadal (Spagna), il tennis è strumento per favorire l’istruzione

ISF Cambodia, calcio per l’istruzione – Ha l’obiettivo di interrompere il ciclo di povertà attraverso il calcio

Justice Desk Africa (Sudafrica), multi-sport per i diritti umani – Aiuta I giovani a lottare per i loro diritti umani attraverso lo sport

Obiettivo Napoli (Italia) multi-sport per l’inclusione – Attraverso calcio, basket, pallavolo e taekwondo si contrasta violenza, disuguaglianza e discriminazione.