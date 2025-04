Fondazione Laureus Italia ha corso la Relay Milano Marathon

Milano, 7 aprile 2025 – Fondazione Laureus Sport for Good Italia è scesa ancora una volta in strada, in veste di Gold Charity Partner, per correre la UniCredit Relay Marathon 2025, la staffetta non competitiva che ha animato ieri le vie di Milano, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno del progetto Sport for Good Milano un impegno concreto per offrire opportunità educative e sportive a bambine e bambini che vivono in contesti socio-economici vulnerabili.