La cerimonia dei Laureus World Sports Awards sarà condotta da Matthew Goode

MADRID, 9 aprile 2025 – Sale l’attesa per i Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello sport, in programma a Madrid, presso il Palacio de Cibeles, il prossimo 21 aprile. E con l’attesa sale anche il numero dei campioni dello sport che hanno già confermato la loro partecipazione ai “The Athletes’ Awards”. Da Simone Biles, Rebeca Andrade, Aryna Sabalenka a Novak Djokovic, Mondo Duplantis e Carlos Alcaraz è lungo l’elenco dei campioni attesi nella capitale spagnola in occasione dei Laureus Awards. A condurre la premiazione l’attore Matthew Goode, stella del cinema britannico, che ha recitato, tra l’altro, in “Downton Abbey”, “Watchmen” e “The Imitation Game”. Matthew Goode raccoglie il testimone di Morgan Freeman, Hugh Grant e Andy Garcia alla conduzione dei Laureus Awards nelle ultime edizioni.

«I migliori atleti del mondo arriveranno a Madrid per il 25° anniversario dei Laureus World Sports Awards, ma non credo che nessuno di loro sarà più emozionato di me di far parte del più grande spettacolo dello sport. Gli sportivi che celebreremo non hanno bisogno di un copione. Le star del nostro show hanno già scritto le loro storie nel 2024» ha affermato Matthew Goode.

La cerimonia di premiazione dei Laureus Awards sarà trasmessa lunedì 21 aprile, nel giorno di Pasquetta, alle ore 20.00, su Sky Sport Arena, con il commento di Nicola Roggero e Ghilda Pensante. Collegamenti in diretta dal red carpet, già dal pomeriggio, su Sky Sport 24, con l’inviata Valentina Fass, pronta a raccogliere le parole degli sportivi presenti.

Ecco nel dettaglio i nomi dei campioni dello sport, del presente e del passato, attesi a Madrid per i Laureus World Sports Awards:

Atletica leggera: Mondo Duplantis, Nawal El Moutawakel, Tegla Loroupe, Edwin Moses, Letsile Tebogo

Basketball: Rudy Fernández

Cricket: Steve Waugh

Ciclismo: Chris Hoy

Calcio: Kosovare Asllani, Cafu, Fabio Capello, Fernando Carro, Iker Casillas, Luis de la Fuente, Luis Figo, Ruud Gullit, Robin Le Normand, Rafael Louzán

Ginnastica artistica: Rebeca Andrade, Simone Biles, Nadia Comăneci, Li Xiaopeng

Hockey: Luciana Aymar

Kayak: Saúl Craviotto

Motorsport: Zak Brown, Emerson Fittipaldi,

Tiro con l’arco paralimpico: Matt Stutzman

Atletica leggera paralimpica: Tanni Grey-Thompson

Badminton paralimpico: Qu Zimo

Scherma paralimpica: Bebe Vio

Nuoto paralimpico: Daniel Dias, Teresa Perales, Jiang Yuyan

Canottaggio: Steve Redgrave

Rugby: Sean Fitzpatrick (Laureus Academy Chairman), Bryan Habana, Hugo Porta

Sci: Eileen Gu, Maria Hőfl-Riesch

Squash: Nicol David

Surf: Kelly Slater

Nuoto: Ariarne Titmus

Tennis: Carlos Alcaraz, Paula Badosa, Mansour Bahrami, Boris Becker, Belinda Bencic, Novak Djokovic, Garbiñe Muguruza, Aryna Sabalenka, Stefanos Tsitsipas

Windsurf: Robby Naish

Gli accrediti per i Laureus Awards 2025 sono già aperti. I giornalisti che desiderano accreditarsi possono farlo sul sito:

https://gms.laureusevents.com/lwsa-2025/media-registration/landing/

ECCO L’ELENCO COMPLETO DEI NOMINATI

Laureus World Sportsman of the Year Award (Sportivo dell’anno)

Carlos Alcaraz (Spagna), tennis

Mondo Duplantis (Svezia), atletica leggera

Léon Marchand (Francia), nuoto

Tadej Pogačar (Slovenia), ciclismo

Max Verstappen (Paesi Bassi), automobilismo

Laureus World Sportswoman of the Year Award (Sportiva dell’anno)

Simone Biles (USA), ginnastica artistica

Aitana Bonmatí (Spagna), calcio

Sifan Hassan (Paesi Bassi), atletica leggera

Faith Kipyegon (Kenya), atletica leggera

Sydney McLaughlin-Levrone (USA), atletica leggera

Aryna Sabalenka (Bielorussia), tennis

Laureus World Team of the Year Award (Squadra dell’anno)

FC Barcellona squadra femminile (Spagna), calcio

Boston Celtics (USA), basket

McLaren Formula 1 (UK), automobilismo

Real Madrid (Spagna), calcio

Nazionale spagnola maschile di calcio

Nazionale americana maschile di basket

Laureus World Breakthrough of the Year Award (Rivelazione dell’anno)

Julien Alfred (St Lucia), atletica leggera

Bayer 04 Leverkusen (Germania), calcio

Summer McIntosh (Canada), nuoto

Letsile Tebogo (Botswana), atletica leggera

Victor Wembanyama (Francia), basket

Lamine Yamal (Spagna), calcio

Laureus World Comeback of the Year Award (Ritorno dell’anno)

Rebeca Andrade (Brasile), ginnastica artistica

Caeleb Dressel (USA), nuoto

Lara Gut-Behrami (Svizzera), sci alpino

Marc Márquez (Spagna), motociclismo

Rishabh Pant (India), cricket

Ariarne Titmus (Australia), nuoto

Laureus World Action Sportsperson of the Year Award (Sportivo dell’anno negli sport d’azione)

Yuto Horigome (Giappone), skateboard

Chloe Kim (USA), snowboard

Caroline Marks (USA), surf

Aleksandra Miroslaw (Polonia), arrampicata di velocità

Tom Pidcock (UK), mountain bike

Arisa Trew (Australia), skateboard

Laureus World Sportsperson of the Year with Disability Award (Sportivo con disabilità)

Catherine Debrunner (Svizzera), atleta paralimpica

Teresa Perales (Spagna), nuoto paralimpico

Tokito Oda (Giappone), tennis in carrozzina

Matt Stutzman (USA), tiro con l’arco paralimpico

Jiang Yuyan (Cina), nuoto paralimpico

Qu Zimo (Cina), badminton in carrozzina

Laureus Sport for Good Award (Sport per il bene comune)

Programmi selezionati da una giuria specializzata. La Laureus Academy sceglierà il vincitore

Kick4life (Lesotho) – Utilizza il calcio per favorire l’uguaglianza di genere e per coinvolgere i bambini e i giovani a rischio

Figure Skating in Harlem (USA) – La pratica del pattinaggio di figura favorisce l’uguaglianza razziale, migliorando la qualità della vita delle ragazze che partecipano al progetto

Kind Surf (Spagna) - La surfterapia è lo strumento utile per sostenere i giovani a rischio di esclusione sociale a causa di disabilità intellettive

Liberi Nantes (Italia) – Il calcio favorisce l’inclusione sociale per i rifugiati e per coloro che richiedono asilo politico

Paris Basket 18 (Francia) – Il basket è sinonimo di uguaglianza di genere e di integrazione sociale grazie allo sviluppo della pratica sportiva al femminile

Street League (UK) – Attraverso più attività sportive aiuta i giovani di età compresa tra i 14 e i 30 anni nel processo di formazione e avviamento al mondo del lavoro.