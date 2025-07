Laureus Charity Night 2025: 25 anni di sport per i giovani in difficoltà celebrati a Milano

«Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare e unire le persone in una maniera che pochi di noi possono fare. Parla ai giovani in un linguaggio che loro capiscono. Lo sport ha il potere di creare speranza dove c’è disperazione. È più potente dei governi nel rompere le barriere razziali, ed è capace di ridere in faccia a tutte le discriminazioni».

Le parole pronunciate da Nelson Mandela, a Montecarlo, nel 2000, in occasione della prima edizione dei Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello sport, riecheggiano ancora oggi più forti che mai. E a distanza di 25 anni ispirano l’11ª edizione della Laureus Charity Night, l’evento annuale di fundraising a supporto del lavoro di Fondazione Laureus Sport for Good Italia ETS.

La serata benefica, in programma mercoledì 3 settembre, al teatro Franco Parenti di Milano (via Pier Lombardo 14), riunirà anche quest’anno i campioni dello sport e le stelle dello spettacolo per sostenere il futuro di bambine e bambini in difficoltà, che proprio grazie al lavoro sul campo della Fondazione costruiscono il proprio futuro.

La conduzione sarà affidata a Pierluigi Pardo, Ambassador di Laureus Italia, mentre il catering anche quest’anno sarà curato da GUD, sempre con la supervisione dello chef Stefano Cerveni. Tra i partner della serata Arca Fondi SGR, Richemont, IWC e Ferrari Trento.

Nel corso dell’evento verrà ripercorso l’anno di Laureus, sottolineando le storie di successo e i valori dello sport. A questo proposito proprio “Sport for Good”, il progetto più rappresentativo della Fondazione, recentemente è stato incluso nell’ambito dell’Education Programme #Gen26 di Milano Cortina 2026 con l’obiettivo di ispirare le nuove generazioni attraverso i valori sportivi Olimpici e Paralimpici e utilizzare lo sport come catalizzatore per il cambiamento sociale (clicca qui per maggiori informazioni).

AMBASSADOR E OSPITI ATTESI

Tante le stelle dello sport e del mondo dello spettacolo che anche quest’anno impreziosiscono e supportano la Laureus Charity Night. Tra le presenze già confermate, quelle della pugile Irma Testa, Ambassador Laureus, e dell’ex rugbista Sean Fitzpatrick, Chairman della Laureus World Sports Academy. Non farà mancare il sostegno anche la pallavolista e Ambassador Valentina Diouf, protagonista della terza puntata del nuovo Podcast di Fondazione Laureus Italia, in uscita ad agosto sui canali ufficiali di Spotify e YouTube. Il format porta gli ascoltatori dietro le quinte dei progetti educativi promossi da Laureus Italia nelle periferie in cui opera, per dimostrare come l’educazione sportiva possa davvero fare la differenza. Un viaggio e un prodotto editoriale fatto di esperienze, relazioni e impegno quotidiano, raccontato da voci che meritano di essere ascoltate.

Tra i presenti alla Charity Night 2025 anche due amici della Fondazione: il nuotatore paralimpico Simone Barlaam e il conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli.

L’ASTA BENEFICA

Anche quest’anno è stata avviata un’asta benefica in partnership con Memorabid, la principale casa d’aste dedicata ai collectibles, accessibile al link www.memorabid.com/fondazionelaureus. La raccolta fondi - che include memorabilia ed esperienze donate da aziende, Ambassador e amici della Fondazione – sostiene “Sport for Good”, attivo nelle periferie delle grandi città italiane.

I lotti disponibili su Memorabid sono in aggiornamento e la sezione continuerà ad arricchirsi con nuovi cimeli e attività sportive ogni giorno. Sarà presto possibile puntare per aggiudicarsi, per esempio, la racchetta da tennis della campionessa Jasmine Paolini e due biglietti per assistere all’attesissimo derby di Milano. Tra i beni più lussuosi in asta su Memorabid, l’esclusivo orologio IWC Pilot Edition “Laureus Sport for Good”, del caratteristico colore blu che contraddistingue Laureus. Anche quest’anno gli amanti dei motori potranno aggiudicarsi i biglietti con accesso Hospitality per assistere alle due giornate del Gran Premio d’Italia di Formula 1, in programma all’Autodromo Nazionale di Monza sabato 6 e domenica 7 settembre. Come da tradizione, nel corso della serata benefica verrà mostrato in tempo reale l’andamento dell’asta, che terminerà proprio durante la Charity Night.

Memorabid, per sposare il fine benefico dell’iniziativa, non applica nessun tipo di commissione sui valori di aggiudicazione delle aste; l’intero ricavato, senza diminuzione alcuna, sarà destinato al sostegno dei progetti benefici di Fondazione Laureus Sport for Good Italia ETS.