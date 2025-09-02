Dalle Olimpiadi ai progetti di reinserimento: le attività sostenute da Fondazione Laureus Italia

«Lo sport ha il potere di cambiare il mondo». Con la storica frase di Nelson Mandela , la Fondazione Laureus Sport for Good Italia riafferma la sua missione: utilizzare lo sport come strumento per l'educazione e l'inclusione. L'imminente Laureus Charity Night , in programma domani sera, mercoledì 3 settembre , giunta all’undicesima edizione, rappresenta il principale evento di raccolta fondi a supporto di questa visione, finanziando progetti chiave a livello nazionale e internazionale.

L'alleanza con le Olimpiadi Milano Cortina 2026

Laureus Italia è parte integrante del Programma Education Gen26 dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, con l'obiettivo di ispirare le nuove generazioni. "La collaborazione rafforza l’impegno del Programma Education Gen26 per valorizzare l’educazione e il potere dello sport come strumenti di cambiamento positivo", ha affermato Domenico De Maio, Education & Culture Director di Milano Cortina 2026. L'impegno si estende anche a livello globale con il progetto "Sport against Crime: outreach, resilience, empowerment – SC:ORE", nato da una partnership con le Nazioni Unite, per usare lo sport nella prevenzione della violenza e della criminalità giovanile. "L'avvio del programma internazionale SC:ORE sarà un ulteriore ed importante passo in avanti", ha aggiunto Daria Braga, Direttrice di Fondazione Laureus Italia.

Un'asta benefica ricca di lotti unici

Per sostenere questi progetti, Laureus ha organizzato un'asta benefica in collaborazione con Memorabid. Gli appassionati possono puntare su lotti esclusivi che uniscono sport e solidarietà. Tra i più ambiti ci sono i due biglietti per il Derby di Milano con accesso all'area Hospitality, e i due biglietti per il Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza. In palio anche memorabilia autografate da leggende dello sport, tra cui la maglia dell'Inter del capitano Lautaro Martinez, e le racchette e le palline da tennis autografate da campioni come Novak Djokovic, Jannik Sinner, Rafael Nadal e Lorenzo Musetti.

La serata al Franco Parenti con i grandi nomi dello sport

La serata benefica si terrà al Teatro Franco Parenti di Milano e vedrà la partecipazione di numerosi atleti e volti noti. Tra gli ospiti ci saranno il pilota di Formula 1 Esteban Ocon, il nuotatore paralimpico Simone Barlaam e le campionesse Irma Testa e Valentina Diouf. L'evento, condotto da Pierluigi Pardo, sarà animato dal coro di bambini SONG - Sistema Lombardia, che condivide con Laureus i valori di inclusione e educazione. Il catering sarà curato da GUD, con la supervisione dello chef stellato Stefano Cerveni.