Dalla periferia di Torino agli Oscar dello Sport: Il sogno mondiale di "Noi Ripartiamo"

Il progetto "Noi Ripartiamo" ha raggiunto un traguardo storico: è ufficialmente in nomination ai Laureus World Sports Awards, universalmente riconosciuti come gli "Oscar dello Sport".

Nato dalla sinergia tra Fondazione Laureus Italia e l’A.S.D. Gruppo Sportivo Valanga, l'iniziativa gareggia nella categoria "Sport for Good Award". Questo premio celebra le realtà che utilizzano l'attività fisica come strumento terapeutico e sociale per migliorare concretamente la vita dei più giovani.

Il Cuore del Progetto: Oltre la Pandemia

Il cuore pulsante di "Noi Ripartiamo" si trova a Borgo Vittoria, nella periferia nord di Torino. Il progetto è nato nelle scuole primarie per rispondere alle criticità emerse nel post-pandemia, ponendosi tre obiettivi fondamentali:

Recupero del movimento: contrastare la sedentarietà forzata.

Socialità: ricostruire i legami interpersonali tra i bambini.

Autostima: aiutare i più piccoli a ritrovare fiducia nelle proprie capacità.

Attraverso l'educazione motoria e l'introduzione allo sport, il programma crea un ambiente inclusivo dove l'empatia e l'appartenenza al gruppo diventano il vero motore del cambiamento.

Una Storia Lunga 57 Anni

Il successo di oggi affonda le radici in decenni di impegno sul territorio. Pier Carlo Iacopini, Presidente dell’A.S.D. Gruppo Sportivo Valanga, commenta con orgoglio:

«Siamo nati 57 anni fa come sci club, ma nel tempo ci siamo evoluti seguendo i bisogni delle persone: dal basket al tennis, fino al lavoro con la disabilità psichica e fisica. La nostra mission non è mai cambiata: aiutare i bambini a crescere, sia nel corpo che nello spirito. Lo sport è un collante meraviglioso, capace di aggregare come nient'altro al mondo.»

Verso Madrid: Il Verdetto delle Leggende

Il progetto torinese si appresta ora a vivere il suo momento internazionale. A decidere il vincitore sarà la Laureus World Sports Academy, una giuria d’eccezione composta da 69 leggende dello sport mondiale.

La cerimonia di premiazione si terrà presso il suggestivo Palacio de Cibeles a Madrid, dove verrà celebrata la visione che fu di Nelson Mandela: l'idea che lo sport abbia davvero il potere unico di cambiare il mondo e ispirare le generazioni future.