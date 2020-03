Moioli in lutto: “Nonna è morta per il Coronavirus”

MILANO - “È impossibile elaborare il dolore. Non si può andare in ospedale a salutarli, il funerale è durato appena 5'". Michela Moioli è in lutto per la perdita di nonna Camilla, scomparsa sabato notte per il Coronavirus, e prega per nonno Antonio, ancora ricoverato. L'azzurra vincitrice della Coppa del Mondo di snowboard, al telefono con l'ANSA, descrive Alzano Lombardo come un incubo ("mancano le bare, si sentono solo sirene e campane a morto") ma manda un messaggio di speranza: "Finito tutto, sarà più bello sentirsi italiani. Le persone saranno migliori, più altruiste".