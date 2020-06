Zanardi, messaggio dalla Pellegrini: “Metticela tutta!”

"Forza Alex... cazzo adesso devi mettercela tutta". Federica Pellegrini, in una storia sul proprio profilo Instagram, ha voluto inviare un messaggio di vicinanza ad Alex Zanardi dopo il grave incidente in cui è rimasto coinvolto in handbike in Toscana. L’ex pilota di F1 stato ricoverato all'Ospedale Le Scotte di Siena con codice 3, a conferma della serietà della situazione.