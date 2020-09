WPT Sardegna Open 2020: big in campo, ecco il calendario completo

Il “WPT Sardegna Open 2020 - presented by Enel” entra nella fase più attesa dal grande pubblico del padel. Domani, al TC Cagliari, è in programma una giornata ricca di eventi e match (semifinali+finali). Si inizia subito la mattina, dalle ore 9:00, con la prima semifinale femminile. E’ un “derby” tutto spagnolo, che vedrà Ortega/Gonzalez opposte a Triay/Sainz. Da una parte l’esplosività delle giovani Bea Gonzalez e Marta Ortega, dall’altra l’esperienza e la tecnica della coppia collaudata Triay-Sainz, che, nei quarti, ha sconfitto le favorite del torneo (Salazar/Sanchez). A seguire l’altra semifinale femminile. Le “gemelas atomikas” Alayeto sfideranno Marta Marrero (n. 1 del ranking 2019)-Paula Josemarìa.

Nel tabellone maschile i numeri 1 di quest’anno, gli spagnoli Galan/Lebron, affronteranno Uri Botello-Javi Ruiz (entrambi giovani campioni iberici). Ale Galan e Juan Lebron puntano alla “manita”: possono infatti conquistare il 5° torneo consecutivo del World Padel Tour (dopo i tre vinti a Madrid e quello della settimana scorsa di Valencia). La quarta gara della giornata è l’ultima semifinale maschile. In campo due coppie “top” argentine. Le teste di serie n.2 (Fernando Belasteguìn, in coppia con l’astro nascente Agustìn Tapia) affronteranno Agustìn Silingo-Martin Di Nenno, che hanno sconfitto, nei quarti di finale, la coppia più accreditata (sempre argentina): Franco Stupaczuk-Sanyo Gutierrez.

Domani si partirà (alle ore 9:00) con le due semifinali femminili; a seguire quelle maschili. Alle ore 17:30 è in programma la finale 1°-2° posto femminile; a seguire quella maschile. Tutti i match sono in programma sul campo centrale del TC Cagliari (sede dell’evento organizzato dalla NSA Group, in collaborazione con la Federazione Internazionale di Padel e la Federazione Italiana Tennis).

“Quarti di finale” maschili (programma sabato 12 settembre 2020 - TC Cagliari)



Galàn (SPA)-Lebron (SPA) vs Fernàndez Cano (SPA)-Martìn Diaz (SPA): (6-3/6-2);

Ruiz (SPA)-Botello (SPA) vs Sanchez (ARG)-Díaz (SPA): (6-1/7-6);

Stupaczuk (ARG) - Gutiérrez (ARG) vs Silingo (ARG)-Di Nenno (ARG): (2-6/6-2/6-7);

Tapia (ARG)-Belasteguìn (ARG) vs Chingotto (ARG)-Tello (ARG): (7-5 - ritiro per infortunio Chingotto).



“Quarti di finale” femminili (programma sabato 12 settembre 2020 - TC Cagliari)



Salazar (SPA)-Sanchez (SPA) vs Triay (SPA)-Sainz (SPA): (3-6/6-3/5-7);

Riera (ARG)-Araùjo (POR) vs Ortega (SPA)-Gonzalez (SPA): (7-5/3-6/3-6);

Pilar S. Alayeto (SPA)-José S. Alayeto (SPA) vs Nogueira (POR)-Brea (ARG): (6-1/6-4);

Marrero (SPA)-Josemarìa (SPA) vs Navarro (SPA)-Reiter (ARG) - coppia ritirata per infortunio Cecilia Reiter.

“Semifinali” femminili (programma domenica mattina 13 settembre 2020 TC Cagliari)

Triay (SPA)- Sainz (SPA) vs Ortega (SPA)-Gonzalez (SPA);

Pilar S. Alayeto (SPA)-José S. Alayeto (SPA) vs Marrero (SPA)-Josemarìa (SPA).



a seguire “Semifinali” maschili (programma domenica mattina 13 settembre 2020 TC Cagliari)

Galàn (SPA)-Lebròn (SPA) vs Ruiz (SPA)-Botello (SPA);

Silingo (ARG)- Di Nenno (ARG) vs Tapia (ARG)-Belasteguìn (ARG).