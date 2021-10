Federica Pellegrini si sposa, l'annuncio arriva su Instagram con un post e una didascalia che non lasciano spazio a dubbi: "Io e te e tutto il mondo fuori. #SI", si legge. Nella foto si vede Matteo Giunta in ginocchio con l'anello in mano durante la proposta e il bacio con la sua Fede. Sarà matrimonio tra la campionessa di nuoto e il suo allenatore, il fatidico sì è arrivato.